Fabio Jakobsen met andere lead-out naar Tirreno-Adriatico

Fabio Jakobsen krijgt in Tirreno-Adriatico een andere lead-out met zich mee. De Europees kampioen wielrennen van Soudal Quick-Step moet het in de Italiaanse ronde doen zonder Michael Mørkøv, die ziek is. Jakobsen moet het doen met Davide Ballerini, Casper Pedersen en Bert Van Lerberghe.

“Fabio kan rekenen op een sterke lead-out en gaat voor een ritzege in de vlakke ritten”, aldus ploegleider Davide Bramati. Soudal Quick-Step neemt daarnaast enkele heuvelspecialisten mee naar Tirreno-Adriatico, waaronder Julian Alaphilippe en Andrea Bagioli. “We hopen op een mooie week in Italië. Julian en Andrea toonden hun sterke benen vorige week in Frankrijk. Zij kunnen uit de voeten in de heuvelachtige ritten.”

Dries Devenyns maakt de selectie compleet van de Belgische formatie in Tirreno-Adriatico.

Lees meer: Voorbeschouwing: Tirreno-Adriatico 2023 – Mix van klassiek-, sprint- en rondegeweld

Lees meer: Patrick Lefevere pareert kritiek: “Start zeker niet gemist”