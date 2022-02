Fabio Jakobsen krijgt Michael Mørkøv als lead-out: “Probeer van zijn ervaring mee te snoepen”

Interview

Net als Remco Evenepoel begint Fabio Jakobsen in de Ronde van Valencia aan zijn wielerseizoen 2022. Op papier topt de 25-jarige Nederlander van Quick-Step-Alpha Vinyl het affiche met sprinters. Hij telt drie kansen, vertelt hij aan onder meer WielerFlits: “Giacomo Nizzolo en Elia Viviani zijn ook vreselijk snel. Maar iedere sprinter zal zeggen dat hij de beste is, dus ik ook”, grinnikt Jakobsen tijdens een vrolijk gestemde persmeeting tezamen met Evenepoel.

Voor de Hulk uit Heukelum wacht er in Valencia op dag één meteen een aankomst bergop en ook op de derde dag is het klimmen geblazen. Ertegenop zien doet hij echter niet. “Tijdens de recente trainingsstage in de Algarve ging het bergop best goed. Beter dan in de laatste week van de Vuelta a España, bijvoorbeeld”, stipt hij aan. “Als je een grote ronde rijdt – zeker tegen het einde van het seizoen – voel je dat het seizoen erop meteen. Mijn winter verliep soepel. Ik draaide mijn pedalen rond op de beklimmingen in plaats van vierkant, zoals onze trainer Vasilis Anastopoulos altijd zegt. Het ritme zit erin, in Portugal ging het goed.”

Tussen beide aankomsten bergop ligt ook nog een lastige rit, waardoor Jakobsen pas in het weekend aan sprinten toekomt. “Ik benader dit als een soort trainingskamp”, legt hij uit op vraag van WielerFlits. “Het is goed georganiseerd, al het materiaal is hier, net als de begeleidingsstaf. Ik zie het als sec drie trainingsdagen. Maar met de vorm die ik nu heb, denk ik wel dat ik donderdag tijdens de tweede etappe wel moet proberen om voor de dagzege te gaan. En dan zien we daarna wel wat de laatste twee dagen brengen. Dat moet denk ik goed komen. Die drie dagen daarvoor zie ik dan maar als extra opbouw richting mijn seizoen.”

Hoe leuk klimmen voor een sprinter in februari is, wilden we nog weten. “Dat ligt aan de vorm”, lacht hij. “Ik hoop dat het me daarom de komende dagen wel aardig afgaat. Twee jaar geleden reed ik hier best goed bergop, nadat ik het jaar ervoor ook de Vuelta had gereden. Ik hoop dat ik dat nu weer kan doen. Dan is het best prettig – zelfs als spurter – om hier in het peloton rond te rijden. Uiteindelijk rijden die andere renners – je concurrenten – je ook in vorm. Als het tempo bergop hoog ligt, word je daar als renner gewoon beter van.”

Samenwerken met Mørkøv en body kweken voor klassiekers

Jakobsen gaat in de Valencia-sprints steeds vertrekken vanuit het wiel van Michael Mørkøv. De ervaren Deen is een van de beste lead-outs ter wereld. “Ik ben blij dat ik hier met hem ben”, stelt de Nederlander. “Het is lang geleden dat we achter elkaar hebben gezeten, volgens mij is dat geleden van de tweede Scheldeprijs die ik won. Dat is ruim twee jaar geleden. Ik zet mezelf hier in ieder geval bij de beste vijf sprinters van het startveld. Maar dat ik automatisch de snelste ben, dat ga ik dan weer niet zeggen. Er zijn veel factoren die daar invloed op hebben. Al denk ik wel dat iedere sprinter zal zeggen dat hij de sterkste is.”

Met Mørkøv als piloot, heeft Jakobsen in ieder geval een factor die daar grote invloed op heeft. “Ik vind het geweldig om met hem samen te werken! Michael is de beste lead-out van vorig jaar, denk ik. En misschien ook wel van het jaar ervoor. Het is een heel fijne en aardige man, met heel veel ervaring. Daar probeer ik wat van mee te snoepen en te leren, samen wedstrijden winnen. Waarschijnlijk gaan we dit jaar nog heel veel samen koersen, met het oog op de Tour de France zijn we dit seizoen veel aan elkaar gekoppeld. Je moet aan zo’n band werken. Deze week lig ik ook met hem op de kamer. Ik heb er heel veel vertrouwen in.”

In de podcast van Laurens ten Dam werd eerder deze winter gezegd dat Jakobsen vijf kilogram was aangekomen. In een eerder interview met WielerFlits bevestigde hij dat en daar kwam hij nog even op terug tijdens de persmeeting. “Ik weeg momenteel net boven de tachtig kilogram”, maakt hij er geen geheim van. “Dat is goed voor nu. Ik vind het fijn om rond dit gewicht te zitten. Zeker richting Kuurne-Brussel-Kuurne. Voor zo’n koers heb je body nodig. Daarna ga ik Parijs-Nice rijden en zoals we allemaal wel weten, kan het daar de eerste dagen verschrikkelijk weer zijn. Ik ben nu op mijn juiste voorjaarsgewicht. Het gaat goed.”