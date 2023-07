Fabio Jakobsen heeft het niveau niet: “Pijnlijk om te zeggen, maar wel keiharde waarheid”

Video

Fabio Jakobsen staat vandaag niet aan het vertrek van de twaalfde etappe van de Tour de France. Wel was de Europees kampioen nog in startplaats Roanne, waar hij de pers te woord stond. “Het is voor een sporter altijd een lastige beslissing”, zei hij voor de camera van WielerFlits over zijn opgave.

“Het is wel de verstandigste beslissing, maar niet de leukste”, aldus de sprinter van Soudal Quick-Step. “Het liefst ga je door tot het einde, tot in Parijs. Maar er is pas over een week weer een sprint. Na de sprint van gisteren is het overduidelijk dat ik het niveau niet heb om me te mengen. Het is pijnlijk om te zeggen, maar het is wel de waarheid. Dan moet je je verlies nemen en zorgen dat je je herstelt.”

“Ik denk dat de aanloop naar de Tour goed was”, vervolgt Jakobsen. “Maar dan kom je ten val en dan is het lichaam ontregeld. Mijn lichaam is niet bezig met hard fietsen, presteren en sprinten, maar meer met er doorheen komen. En zelfs dat is moeilijk.”

