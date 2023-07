Tour 2023: Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) gaat niet meer van start

Zoek vandaag in de Tour de France niet meer naar Fabio Jakobsen. De Nederlandse sprinter, die sinds een valpartij in de slotfase van de vierde etappe aan het afzien was, zal niet aan de start verschijnen van de twaalfde etappe. Dat heeft zijn ploeg Soudal Quick-Step laten weten middels een persbericht.

Jakobsen begon met hooggespannen verwachtingen aan zijn tweede Tour de France, maar de Europese kampioen kwam al vroeg in de ronde ten val. In de hectische slotfase van de vierde etappe ging hij onderuit op het raceciruit van Nogaro, en sindsdien haalde Jakobsen niet meer zijn gebruikelijke niveau. De 26-jarige renner bleek in de sprints niet in staat om mee te doen voor de overwinning en de bergetappes overleven bleek geen sinecure.

Na de mislukte sprint in Moulins heeft Jakobsen – in overleg met zijn ploeg – besloten om in de remmen te knijpen. “Na mijn valpartij hebben we besloten dat het beter is om mijn Tourreis hier te beëindigen. Ik zie op dit moment niet in hoe ik Parijs kan halen, aangezien ik momenteel niet aan het herstellen ben. Mijn lichaam geneest niet van de val”, legt Jakobsen uit.

De Nederlander baalt als een stekker dat hij de Ronde van Frankrijk vroegtijdig moet verlaten. “Ik ben erg verdrietig. Ik had namelijk grote ambities voor deze wedstrijd. Ik wilde in deze Tour op mijn beste niveau presteren. Ik zal nu wat tijd nemen om te herstellen, om mijn hoofd leeg te maken. Hopelijk ben ik later op het seizoen weer op mijn best.”

Afscheid in mineur?

Het was al bekend dat Jakobsen na dit seizoen Soudal Quick-Step verlaat. Bij de ploeg willen ze de komende jaren vooral inzetten op wereldkampioen Remco Evenepoel en collega-sprinter Tim Merlier ligt nog voor drie jaar vast. “Ik wil graag naar de Tour, ik wil sprinten. Dat gaat bij Soudal Quick-Step denk ik niet lukken de komende jaren”, aldus Jakobsen, die op het punt staat een contract te tekenen bij Team dsm-firmenich.



Lees ook: Tour de France 2023: De uitvallers

Uitvallers

Etappe 1

Etappe 2

2 Richard CARAPAZ (EF EDUCATION - EASYPOST) DNS

Etappe 5

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 12