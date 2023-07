Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 12 naar Belleville-en-Beaujolais – Pittige overgangsrit

De Alpen staan in de Tour de France voor de deur. Maar voordat het zover is, krijgen de renners op donderdag 13 juli eerst nog een overgangsrit met stevig klimwerk voorgeschoteld. Aanvallers met klimmersbenen zullen hun kans ruiken. Welke mannen kans maken? WielerFlits blikt vooruit.



Parcours

Wie denkt dat de renners in deze overgangsrit krachten kunnen sparen, zou het mis kunnen hebben. Hoewel de 169,5 kilometer lange twaalfde etappe geen hooggebergte bevat, moeten ze wel degelijk stevig klimmen. We starten in Roanne. Deze stad aan de Loire was één keer eerder vertrekplaats van een Touretappe. In 2008 won Sylvain Chavanel vanuit de vroege vlucht een rit die in Montlucon eindigde. De Fransman klopte landgenoot Jérémy Roy in een sprint-a-deux.

Dat Roanne slechts een keer eerder startplaats is geweest in de Tour de France, is opvallend. De bijna 40.000 inwoners tellende stad was aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw een belangrijke stad in Frankrijk. Roanne had de op een na grootste binnenhaven van Frankrijk en bezat een grote textielindustrie, waardoor het aantal inwoners in een aantal decennia vervijfvoudigde. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Roanne een strategische locatie voor de opslag van wapens. Na het verdwijnen van de textielindustrie raakte de stad in verval.

De twaalfde etappe kenmerkt zich verder door wijn. Finishplaats Belleville-en-Beaujolais staat bekend om de Beajoulais nouveau, die is gemaakt van Gamay-druiven en al een paar weken na het plukken te koop wordt aangeboden in de betere wijnhandel. Meestal is dat eind november. Maar goed, het sportieve aspect in deze rit. De etappe telt liefst zes beklimmingen. Het begint na een kleine twintig kilometer allemaal met de Côte de Thizy-les-Bourgs (4,3 km aan 5,7%).

Qua lastigheid is die helling vergelijkbaar met de Col des Ecorbans (4,2 km aan 5,2%), de volgende in de rij hellingen. Het eerste deel van de etappe sluiten de renners af met de Col du Fut d’Avenas (2,5 km aan 4,3%). Vanaf (ongeveer) kilometer 65 volgt dan een vlakke tussenfase, die duurt tot kilometer 105. Op dit punt begint de finale.

De finale opent met drie hellingen die elkaar snel opvolgen. Eerst is er de Col de la Casse Froide (5,3 km aan 6,1%), dan de Col de la Croix Montmain (5,7 km aan 6,1%) en tot slot de Col de la Croix Rosier (4,9 km aan 7,7%), waarvan de top op 27,5 kilometer van de streep ligt. Misschien een beetje ver om het te proberen als klassementsrenner, maar als favoriet wil je hier geen slechte benen hebben. Vijf kilometer aan bijna acht procent is dan geen pretje.

Bovendien is er nog de Côte de Brouilly (1,7 km aan 5,2%). Niet al te lang, kort zelfs en niet al te steil, maar wel binnen de laatste vijftien kilometer. Het betreft voor eventuele aanvallers de laatste kans om hun medevluchters overboord te gooien. Nadien is het namelijk in licht dalende lijn – en ook door de wijngaarden – naar finishplaats Belleville-en-Beaujolais, dat aan de Rhône ligt. We rijden vandaag dus van de ene grote rivier naar de andere.

Donderdag 13 juli, etappe 12: Roanne – Belleville-en-Beaujolais

Officieuze start: 13:05 uur

Officiële start: 13:20 uur

Finish: tussen 17:20 uur en 17:50 uur

Afstand: 169 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Thizy-les-Bourgs: tussen 13.45 en 13.55

Passage Col des Écorbans: tussen 14.10 en 14.20

Tussensprint Régnié-Durette: tussen 15.30 en 15.50

Passage Col de la Casse Froide: tussen 15.55 en 16.15

Passage Col de la Croix Montmain: tussen 16.15 en 16.40

Passage Col de la Croix Rosier: tussen 16.40 en 17.05

Favorieten

De elfde etappe richting Moulins was niet al te enerverend en eindigde in een sprint, maar voor de rit van donderdag raden we u aan om op tijd in te schakelen. Tussen startplaats Roanne en de finish in Belleville-en-Beaujolais moet er namelijk weer flink worden geklommen. Op het echte gebergte is het nog een dagje wachten, maar met drie hellingen van derde categorie en twee beklimmingen van tweede categorie, belooft het een pittig dagje in het zadel te worden.

De strijd om in de vroege vlucht te geraken, belooft hevig te worden. Het is voor veel renners misschien wel de laatste kans om een etappe te winnen in deze Tour. Toch zeker voor de renners die niet echt uitblinken in het hooggebergte, in de sprint of in het tijdrijden. De twaalfde etappe is een dag voor de aanvallers, baroudeurs en specialisten voor de vroege vlucht. Je moet als kandidaat-ritwinnaar beschikken over een goed stel klimbenen, maar een goede sprint is ook geen overbodige luxe.

Een goed paar klimbenen en een sterke sprint… Dan komen we toch al snel weer uit bij Wout van Aert. De renner van Jumbo-Visma had zijn zinnen al gezet op de etappe van dinsdag naar Issoire, maar kende toen ‘de slechtste dag uit zijn Tourgeschiedenis’. De Belg probeerde het nog wel in de beginfase, maar raakte niet weg en kwam daarna de man met de hamer tegen. “Ik blies mezelf op echt. Ik moest toen lossen, wat me ook niet vaak is overkomen. Het was echt afzien”, liet hij na de rit weten. Een tegenvaller dus voor Van Aert, maar donderdag krijgt hij normaal gesproken weer een kans op ritwinst. Het parcours is echt wel op zijn lijf geschreven.

Dat weten zijn tegenstanders echter ook en dus zal Van Aert ongetwijfeld weer geschaduwd worden in de beginfase. Er zijn bovendien nog veel meer kapers op de kust. Neem nu Georg Zimmermann, de nummer twee in Issoire. De sterke Duitser kwam dinsdag al dichtbij zijn eerste ritzege in de Ronde van Frankrijk, maar moest in een sprint zijn meerdere erkennen in Pello Bilbao. Staat de etappe van donderdag in het teken van sportieve revanche? Zimmermann beschikt duidelijk over de conditie om een Tourrit te winnen, krijgt ook een ideaal parcours voorgeschoteld, maar nu moeten de puzzelstukjes een keer in elkaar vallen.

De puzzelstukjes vielen dinsdag bijna in elkaar voor Krists Neilands, maar jammer genoeg voor de Let bleek de etappe drie kilometer te lang. De renner van Israel-Premier Tech was die dag bergop de sterkste renner in de kopgroep, maar slaagde er niet in om een solo van goed 25 kilometer af te ronden. Neilands werd in het zicht van de haven ingerekend en kwam vervolgens in de sprint niet verder dan een vierde plek. Staan de wielersterren donderdag wel goed voor de aanvaller pur sang? Neilands zal in ieder geval met veel vertrouwen aan de start staan, al helemaal omdat hij zijn contract bij zijn ploeg heeft verlengd tot eind 2026.

Nog een renner die in deze Tour al een gooi deed naar de overwinning, maar een hartverscheurende nederlaag leed: Matteo Jorgenson. De Amerikaanse allrounder van Movistar leek in de rit naar de Puy de Dôme lang op weg naar dagwinst, maar had wellicht niet meer gerekend op een ultieme remonte van Michael Woods. Geen eerste Tourzege dus voor Jorgenson, maar de Tour is nog niet gedaan. De rit van donderdag is spek naar de bek voor een renner als Jorgenson. De voorjaarsrevelatie gaat niet alleen goed bergop, maar kan ook een stukje hardrijden en is niet vies van een langere solo-onderneming.

Zijn naam is al de revue gepasseerd, maar wellicht dat Michael Woods donderdag wel zijn tweede etappe kan winnen in deze Ronde van Frankrijk. De Canadees was al de glansrijke winnaar op de Puy de Dôme en de Canadees kan als gevleugelde klimmer de komende dagen zijn hart ophalen. Misschien wacht Woods wel op de rit van vrijdag naar de Grand Colombier, maar ook de etappe van donderdag ligt binnen zijn mogelijkheden. Woods zal dan misschien wel solo moeten aankomen, al is hij na een zware koers ook zeker niet traag. Woods en zijn ploeg hebben de goede schwung te pakken, dat is wel duidelijk.

De stemming bij Bahrain Victorious is ook opperbest, na de mooie en bovenal emotionele ritzege van Pello Bilbao in Issoire. De ploeg heeft dus al een zege op zak, maar daar kan zeker nog een tweede bijkomen. Voor de rit van donderdag schuiven we Matej Mohoric naar voren. De Sloveen kickt normaal op dit soort ‘overgangsetappes’ en liet in de rit naar de Puy de Dôme (3e) al zien dat het met zijn vorm wel snor zit. In de rit van dinsdag wist de winnaar van Milaan-San Remo 2022 zich wel niet te onderscheiden, op terrein waar een goede Mohoric toch wel raad mee weet. Is hij donderdag wel gewoon op de afspraak?

Het Spaanse Movistar moest na de eerste dag het geweer al van schouder veranderen, na de opgave van klassementskopman Enric Mas. De troepen van Eusebio Unzué kiezen dan ook volop voor de aanval. Het leverde nog geen ritzege op, maar de telecombrigade liet zich al wel goed van voren zien. We noemden de aanval van Matteo Jorgenson op weg naar Puy de Dôme al, maar ook Gorka Izagirre koos bijvoorbeeld ook al meermaals het offensief. Terwijl Antonio Pedrero als zesde eindigde in de rit naar Issoire, kwam Ruben Guerreiro op weg naar Cauterets nog wat dichter bij de zege. Vierde. De Portugese puncheur zal de twaalfde rit echt met rood hebben omcirkeld in het routeboek: dit is namelijk zijn terrein.

Guerreiro werd dus vierde in de rit naar Cauterets, Tobias Halland Johannessen was die dag de nummer drie in de daguitslag. De beloftevolle Noor is bezig aan een goede eerste Tour de France, al is het voorlopig wel nog een beetje in de schaduw van de grote mannen. De oud-winnaar van de Toekomstronde heeft op weg naar Cauterets wel al laten zien dat een ritzege binnen zijn mogelijkheden ligt. Johannessen zal als puncheur/heuvelspecialist helemaal verlekkerd hebben gekeken naar de etappe van donderdag. De rit ligt hem op papier als gegoten, met meerdere lastige maar ook weer niet te zware beklimmingen.

Nog een renner die uitblinkt op heuvelachtige parcoursen: Maxim Van Gils. De beloftevolle Belg van Lotto Dstny kende door een valpartij in het Baskische openingsweekend een moeilijke aanloopfase, maar lijkt inmiddels weer helemaal hersteld van de naweeën van de crash. In de etappe naar Issoire spurtte de 23-jarige Van Gils al naar een veertiende plaats. Dat belooft voor donderdag. Verder is het uitkijken naar de prestatie van Valentin Madouas. De Franse kampioen trok al meerdere keren ten strijde in deze Tour, maar voorlopig nog zonder succes. Boekt hij donderdag zijn eerste zege in de Franse kampioenstrui?

In een overgangsetappe als die naar Belleville-en-Beaujolais kunnen we heel wat namen naar voren schuiven. Niet alleen de renners die we reeds hebben genoemd, maar bijvoorbeeld ook Dylan van Baarle (Jumbo-Visma), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Omar Fraile en Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Esteban Chaves, Alberto Bettiol en Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Bob Jungels en Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe), Giulio Ciccone en Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Ben O’Connor en Felix Gall (AG2R Citroën) en Alex Aranburu (Movistar).

Verder noteren we de namen van Simon Geschke, Ion Izagirre en Victor Lafay (Cofidis), Dylan Teuns en Nick Schultz (Israel-Premier Tech), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Fred Wright (Bahrain Victorious), Anthon Charmig (Uno-X) en Pierre Latour en Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

En wat doen we tot slot met Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) en Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step)? Van der Poel voelde zich dinsdag niet fit, maar is nu weer aan de beterende hand en zal misschien met een schuin oog kijken naar de rit van donderdag. Alaphilippe zal het ongetwijfeld ook weer proberen, maar de tweevoudig wereldkampioen komt toch telkens te kort. Is dat donderdag ook het geval?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout van Aert

*** Georg Zimmermann, Matteo Jorgenson

** Krists Neilands, Michael Woods, Matej Mohoric

* Mattias Skjelmose, Ruben Guerreiro, Tobias Halland Johannessen, Maxim Van Gils

Weer en TV

In startplaats Roanne is het donderdag droog en met een graad of 23 prima toeven. De renners mogen zich na de start opmaken voor een droge en zomerse dag, maar gelukkig geen verzengende hitte. Het kwik stijgt in de middaguren naar de 26 graden Celsius. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.

Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.