Fabio Jakobsen blikt terug op mislukte sprint in Algarve: “Twijfelden te veel”

Fabio Jakobsen heeft twee dagen na zijn vierde plaats in de openingsrit van de Volta ao Algarve teruggekeken op zijn sprint van die dag. Kort na afloop was te gefrustreerd om de media te woord te staan. “Ik moest van te ver komen”, is de simpele conclusie van de kopman van Soudal Quick-Step.

“Ik was dichtbij, maar niet dichtbij genoeg”, vertelt Jakobsen tegen Eurosport over de sprint in Lagos. “De laatste jaren zat ik daar beter van voren op dat laatste klimmetje. We hebben het een beetje verknoeid en twijfelden te veel. En als je niet bij de de eerste tien zit, kan je niet meedoen voor de winst.”

De mislukte voorbereiding verpestte ook zijn eigen sprint, waardoor hij genoegen moest nemen met een vierde plaats, ruim achter winnaar Alexander Kristoff. “Ik moest nog terugkomen met Michael Mørkøv en we hebben daarbij teveel energie verspeeld. Het was geen top lead out en ook geen topsprint van mij. Dan kan je niet winnen”, aldus Jakobsen.

Positionering

Met zijn vorm is de Europees kampioen wel blij. “So far, so good. De conditie is er en ik voel mij goed. Vandaag gaan we er weer voor”, vertelt hij voor de derde etappe, die weer sprintkansen biedt. “We willen in goede positie komen. Dit soort sprints zijn bijna altijd hetzelfde. Je moet bij de voorste tien zitten om alleen al mee te kunnen doen. Ik heb gevraagd of de jongens ons van voren willen afzetten bij de laatste rotondes.”

