Gefrustreerde Fabio Jakobsen staat pers niet te woord na vierde plek

Fabio Jakobsen was na zijn vierde plaats in de openingsrit van de Volta ao Algarve behoorlijk gefrustreerd. Na de rit stapte hij meteen de bus in en stond hij de pers niet te woord. Dat meldt Cyclingnews. Michael Mørkøv, de vaste gangmaker van Jakobsen, deed dat wel. “Het was niet echt een goede lead out”, concludeerde de Deen.

Soudal Quick-Step werkte de hele dag voor de Europees kampioen, maar in de laatste twee kilometer kwam de trein niet op de rails. Jakobsen moest in extremis door Mørkøv naar voren gebracht worden. Dat lukte nog wel, alleen had de Nederlander geen goede sprint meer in zijn benen. Hij werd vierde, ruim achter winnaar Alexander Kristoff.

“Het was behoorlijk chaotisch”, vertelt Mørkøv. “We moesten van ver komen en zaten niet goed op een lijn. Er was ook een stevige tegenwind in de laatste rechte lijn die een rol gespeeld heeft, denk ik.”

De sprinttrein van Soudal Quick-Step heeft dus genoeg werk te doen bij de volgende kans voor Jakobsen. “Natuurlijk hopen alle ploegen op een mooie lead out, maar bij ons ging het vandaag niet zoals we wilden. Al kon ik de sprint nog wel lanceren waar we dat wilden. Maar we moeten ook nog een keer de beelden bekijken wat er precies niet goed ging”, aldus Mørkøv.

