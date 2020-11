Dimitri Claeys op weg naar Qhubeka ASSOS

Een lichtpuntje aan de horizon voor Dimitri Claeys. Bronnen bevestigen aan WielerFlits dat de Belgische renner, de nummer zes van de voorbije Ronde van Vlaanderen, op weg is naar Team Qhubeka ASSOS, de opvolger van NTT Pro Cycling in het peloton.

Claeys (33) kreeg nog voor de oktoberklassiekers van zijn huidige werkgever Cofidis te horen dat er voor hem geen plek meer was. “De ploeg gaf voorrang aan het versterken van haar rondekern voor Guillaume Martin en zoekt oplossingen voor een beter rendement voor sprinters Viviani en Laporte, die onder de verwachtingen bleven. Dat gaat onvermijdelijk ten koste van de klassieke groep, en dus van mij”, zei de Belgische renner eerder.

Sindsdien leefde hij in onzekerheid over zijn toekomst in de profwielersport en vreesde hij dat zijn optreden in Brugge-De Panne wel eens zijn laatste kon zijn. Maar nu de NTT-ploeg van Douglas Ryder gered is, lijkt ook de sportieve loopbaan van Claeys veiliggesteld. Bij Qhubeka ASSOS treft de Belgische klassiekerspecialist onder meer een landgenoot, houder van het werelduurrecord Victor Campenaerts.