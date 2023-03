Excuses van eigenares paard dat op parcours Strade Bianche liep

De eigenares van het paard dat op het parcours van Strade Bianche belandde en daar Demi Vollering hinderde, heeft openlijk excuses gemaakt. Met het paard, dat Zlanata heet, gaat het naar omstandigheden goed.

Op ruim 16 kilometer van de finish van Strade Bianche kreeg Demi Vollering, de latere winnares, de schrik van haar leven toen het paard op hol sloeg en vlak voor haar de weg op rende. “Ik was echt bang en verloor er ook veel tijd door, want ik was enkel maar aan het remmen in die afdaling. Ik durfde er niet langs uit vrees dat ik een stamp zou krijgen”, vertelde ze achteraf.

Aan het einde van de grindstrook kwam paard Zlatana ten val op het asfalt en kon Vollering erlangs. Daarna werd niets meer van het dier vernomen, tot de dierenarts Chiara Pascucci Pepi bericht kreeg van de eigenares.

“Het paard stelt het goed. Ze heeft wat schaafwonden van de val”, schreef de dierenarts op Facebook. “Een paar dagen antibiotica, veel angst, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. De eigenares verontschuldigt zich voor wat gebeurd is.”

Lees meer: Bizar! Op hol geslagen paard hindert Demi Vollering in finale Strade Bianche

Bekijk hieronder de beelden van het incident, inclusief de harde schreeuw van Demi Vollering.

🚴🇮🇹 | Er staat een…. Paard op de weg???? #StradeBianche 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/JY58TFvMxe — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 4, 2023