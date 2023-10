vrijdag 27 oktober 2023 om 10:18

Ex-prof Maurits Lammertink nog altijd getekend door ongeval: “Snel overprikkeld en een kort lontje”

Maurits Lammertink draagt nog steeds de gevolgen van een ongeval, dat hem meer dan twee jaar geleden zijn wielercarrière kostte. De ex-profrenner uit Reutum heeft elke dag hoofdpijn en is snel overprikkeld, zo blijkt uit een gesprek met TV Oost.

Het bewuste ongeval deed zich voor in de zomer van 2021. Lammertink werd aangereden door een scooter, toen hij met zijn gezin een ijsje ging eten. Na een scan bleek hij meerdere bloedingen in zijn hoofd te hebben, wat hem op de IC deed belanden.

“Fysiek ging het herstel snel, maar cognitief was de schade groot. Het heeft wel een paar maanden geduurd voor ik echt goed door had wat me was overkomen. Artsen vertelden wel dingen, maar ik begreep er niets van. Dan ga je bluffen, ja-knikken op alles. Pas na een paar maanden leerde ik langzaam en ook door de therapie wat er allemaal mis was in mijn hoofd”, aldus Lammertink.

Overprikkeld

Die schade speelt nog altijd een grote rol in zijn leven. “Ik kan slecht tegen prikkels. Ik ben heel moe en heb voortdurend hoofdpijn. Ik sta ermee op en gaandeweg de dag wordt het erger. De juiste woorden vinden is een probleem en ik ben vaak chagrijnig, heb een kort lontje. Televisiekijken lukt ook niet meer.”

Zijn vriendin Marion beaamt: “Veel erger vind ik het dat Maurits nog maar weinig betrokkenheid toont bij wat er in ons gezin gebeurt. Terwijl hij altijd heel sociaal en inlevend was. Als hij bij een wedstrijd over de finish kwam, vroeg hij gelijk naar de kinderen. Het doet pijn dat die lieve partner en vader er nauwelijks nog is.”

Hoe Lammertink zijn leven de komende jaren wil invullen, weet hij niet goed. “Ik vind fietsen nog steeds heel leuk, maar het kost me veel energie en ik moet mijn energie goed verdelen. Ik zou graag iets in de wielersport doen, coaching of wat dan ook. Maar dat is een wereld vol prikkels en dat gaat niet.”

Drie profzeges

Lammertink werd in 2012 prof bij Vacansoleil-DCM. Zijn beste jaren kende hij echter bij Roompot-Oranje Peloton en Katusha-Alpecin, waar hij onder andere de Ronde van Luxemburg (2016), een etappe in de Tour du Limousin (2015) en de Baloise Belgium Tour (2017) op zijn naam schreef. De laatste twee jaar van zijn carrière was hij actief bij Intermarché-Wanty-Gobert.