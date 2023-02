Ewan zeer nipt tweede in UAE Tour, maar: “Ik zou niets veranderen aan mijn sprint”

Bijna een kwartier lang was er onduidelijkheid over de winnaar van de eerste etappe van de UAE Tour 2023. Caleb Ewan waande zich na een ultieme jump even zeker van de overwinning, maar zelfs de fotofinish kon geen uitsluitsel geven. Pas na een klein kwartier werd de knoop doorgehakt door de jury: Tim Merlier mocht zich de winnaar noemen.

Ewan wist zich in de finale naar Al Mirfa goed te handhaven in het waaiergeweld, maar de dag begon niet al te best voor de rappe Australiër. “Het waaierspektakel begon al meteen na de start en net op dat moment reed ik lek. Ik moest van wiel wisselen net toen het peloton in verschillende stukken brak. Ik reed helemaal achteraan in de koers maar gelukkig gidsten mijn ploegmaats me van groep tot groep en kon ik zo terugkeren naar de eerste achtervolgende groep.”

“Uiteindelijk kon ik helemaal vooraan aansluiten, waar ik mijn ploegmaat Jarrad Drizners trof. Na een gevecht van een hele dag, kwam het bijna opnieuw allemaal samen, maar gelukkig konden we de vlucht opnieuw opsplitsen en met een selecte groep richting de finish rijden. Uiteraard was Jarrad van grote waarde om me richting de sprint te loodsen. Maar wat kan ik over de sprint zeggen…?”

Ewan zoekt overduidelijk niet naar excuses. “Eerlijk gezegd zou ik niets veranderen aan mijn sprint. Ik was bijna de snelste, maar dus toch net niet. Uiteraard is het een ontgoocheling om net naast mijn eerste ritwinst van het seizoen te grijpen, en met zo’n klein verschil. Maar het belangrijkste om te onthouden van vandaag is dat de conditie goed zit, wat veelbelovend is voor de volgende sprintkansen deze week.”