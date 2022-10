Evenepoel: “Tour krijgt vanaf nu prioriteit, maar sluit tussenstation in 2023 niet uit”

Remco Evenepoel zal de komende weken op huwelijksreis zijn hoofd leegmaken na een zeer succesvol maar ook zwaar seizoen, maar de renner van Quick-Step-Alpha Vinyl keek in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws eerst nog even terug op de voorbije maanden én vooruit naar 2023.

Het Laatste Nieuws wist Evenepoel en oud-renner Dirk De Wolf te strikken voor een dubbelinterview, in het kader van de Kristallen Fiets die vanavond zal worden uitgereikt. Evenepoel keek uitgebreid terug op een uitermate succesvol seizoen, maar het ging ook over 2023. De grote vraag is of de regenboogtrui volgend jaar te zien zal zijn in de Tour de France. “De missie ‘Tour de France’ krijgt vanaf nu prioriteit. Op een dag wil ik ook dáár winnen, dat is de ultieme droom. Wat een tussenstation in 2023 niet uitsluit. Tot dusver oogt de Ronde van Italië zeer mooi”, aldus Evenepoel.

Teammanager Patrick Lefevere zal ook rekening moeten houden met de wensen van sprinters Fabio Jakobsen en nieuwkomer Tim Merlier. “Tuurlijk zal ik in de keuze van een grote ronde rekening moeten houden met onze twee spurters. Maar eigenlijk kunnen we het keurig verdelen”, is Evenepoel van mening. “Je zou kunnen zeggen: ik de Giro, Fabio (Jakobsen, red.) de Tour, Tim (Merlier, red.) de Vuelta.”

Absolute kopman

De Belg geeft de voorkeur aan het absolute kopmanschap in een grote ronde. “Ja. Ik vind dat beter. Anders riskeer je verdeeldheid. Dat gaat ook op voor een sprinter, die een sterke lead-out verdient. Lees: minstens twee renners. Dan wordt de combinatie moeilijk, hé. Fabio en ik schieten goed met elkaar op en in een gewone koers maak ik graag deel uit van zijn sprinttrein. Maar in een grote ronde is dat toch anders.”

Een ding is wel zeker: Evenepoel zal in 2023 slechts één grote ronde rijden. Ook als de wereldkampioen besluit om in het voorjaar de Giro te betwisten. “Dan wordt het de Clásica San Sebastián, WK en de Ronde van Lombardije in het najaar. In het voorjaar zal ik opnieuw een beperkt programma rijden, stages inplannen en werken op klimmen en tijdrijden. Eigenlijk kan ik mijn Vuelta-voorbereiding vanaf nu elk jaar copy-pasten. Want dat heeft goed gewerkt.”

Lefevere zei in juli nog dat hij Evenepoel in 2023 liever nog eens de Giro d’Italia ziet rijden, zodat zijn poulain in 2024 kan debuteren in de Tour de France. De Giro lijkt in 2023 bovendien op maat gemaakt voor tijdritspecialist Evenepoel, aangezien de Italiaanse ronde naar verluidt drie chronoproeven bevat. In totaal zou er zestig à zeventig kilometer tegen de klok gereden moeten worden. Het volledige parcours van zowel de Giro als de Tour wordt in oktober bekendgemaakt.