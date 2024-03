dinsdag 12 maart 2024 om 17:30

Evenepoel en Pogacar verkennen – in de sneeuw – komende Tourbeklimmingen

Remco Evenepoel verkende maandag in de omgeving van Nice al uitgebreid het parcours van de slottijdrit van de komende Tour de France. Een dag later was hij te vinden op de besneeuwde flanken van de Col du Turini en Col de la Couillole, scherprechters in de voorlaatste Tourrit. Net als een van zijn grote Tourconcurrenten, Tadej Pogacar.

Evenepoel is nog nauwelijks hersteld van zijn inspanningen in Parijs-Nice, maar zat maandag alweer op zijn tijdritfiets. De renner van Soudal Quick-Step maakt van de gelegenheid gebruik om alvast de ritten van het slotweekend van de Tour de France te verkennen. Vandaag wisselde Evenepoel zijn tijdritfiets in voor een klimfiets, om – samen met zijn ploegmaats Mattia Cattaneo en Louis Vervaeke – de Col du Turini te verkennen.

Dit deed Evenepoel overigens in niet al te beste weersomstandigheden. De in de Alpen gelegen Col du Turini is de afgelopen tijd namelijk behoorlijk ondergesneeuwd, maar de renners van Soudal Quick-Step lieten zich er niet door afschrikken. Evenepoel en co gingen daarna ook nog door naar de Col de la Couillole.

De Col du Turini (20,6 km aan 5,7%) zal in de komende Tour zijn opwachting maken in de voorlaatste etappe, een rit van 133 kilometer met ook nog de Col de Braus (10,2 km aan 6,3%), Col de La Colmiane (7,6 km aan 6,8%) en de slotklim, de Col de la Couillole (15,8 km aan 7,3%).

Ook Tadej Pogacar kwam vandaag een kijkje nemen op de Col du Turini, maar daar bleef het niet bij voor de Sloveen. De renner van UAE Emirates verkende tevens de Poggio, die komende zondag als scherprechter zal fungeren van de Italiaanse klassieker Milaan-San Remo.