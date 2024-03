maandag 11 maart 2024 om 15:02

Remco Evenepoel verkent in en rond Nice alvast slottijdrit van Tour de France

Zondag viel de beslissing in de 82ste editie van Parijs-Nice, maar Remco Evenepoel verblijft ook de komende dagen aan de Côte d’Azur. De renner van Soudal Quick-Step maakt van de gelegenheid gebruik om alvast de ritten van het slotweekend van de Tour de France te verkennen.

Evenepoel is nog nauwelijks hersteld van zijn inspanningen in Parijs-Nice, maar zat vandaag alweer op zijn tijdritfiets. De wereldkampioen tegen de klok verkende maandag de afsluitende tijdrit van de komende Ronde van Frankrijk. De slottijdrit brengt de renners over een afstand van zo’n 35 kilometer van Monaco naar Nice, met onderweg La Turbie (8,2 km aan 5,7%) en de welbekende Col d’Éze (1,6 km aan 8,7%).

Morgen zal de 24-jarige Belg normaal gesproken de laatste bergrit van de Tour verkennen. Dit is een rit van 133 kilometer met als scherprechters de Col de Braus (10,2 km aan 6,3%), Col du Turini (20,6 km aan 5,7%), Col de La Colmiane (7,6 km aan 6,8%) en de slotklim, de Col de la Couillole (15,8 km aan 7,3%).

Het is niet de eerste Tourverkenning van Evenepoel. Eind vorig jaar nam hij al eens de gravelrit rond Troyes onder de loep en verkende hij het parcours van de eerste tijdrit naar Gevrey-Chambertin. Recon of @LeTour final time-trial with @EvenepoelRemco #TDF pic.twitter.com/yraAwkBLQa — seb piquet (@sebpiquet) March 11, 2024

Programma

“Na mijn verkenning volgt wat recuperatie”, blikt Evenepoel met Het Laatste Nieuws vooruit op de komende weken. “En dan bereid ik me in Calpe voor op de Ronde van het Baskenland.” Die gaat binnen drie weken van start. Evenepoel zal het in het noorden van Spanje opnieuw opnemen tegen Primoz Roglic, maar zal ook een eerste keer dit seizoen de degens kruisen met Jonas Vingegaard.