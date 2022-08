Evenepoel doet oproep aan Vuelta-organisatie: “Zo weinig mogelijk mensen in aankomstzone”

Simon Yates en Pavel Sivakov, de nummers vijf en negen in het voorlopige klassement, waren op woensdagochtend de grootste slachtoffers van het coronavirus. COVID-19 houdt de Vuelta a España flink in zijn greep, ziet ook leider Remco Evenepoel. De Belg roept voor de start van de elfde etappe op tot actie. Volgens Evenepoel doet de Vuelta-organisatie op dit moment niet genoeg.

“Het is zeker jammer. Ze reden gisteren allebei een vrij goede tijdrit op zo’n parcours en waren sterk bezig. Dit nieuws was wel even schrikken. De aankomstzone na de tijdrit was wel een kleine nachtmerrie. Er was heel veel volk en niemand droeg een mondmasker. Misschien moeten we een statement maken bij de organisatie dat het veiliger moet en dat er veel meer maatregelen moeten worden genomen om de ronde veilig af te sluiten”, citeert Het Laatste Nieuws.

Maar waar denkt Evenepoel dan allemaal aan? “Zo weinig mogelijk mensen bij de aankomstzone. Ik zeg maar iets: het afzetten op vijf kilometer van de meet, zodat niemand er meer door kan. Dat is de enige optie”, klinkt het.

De drager van de rode trui krijgt vandaag een – zeker voor Spaanse begrippen – vlakke etappe voor de wielen geschoven. De verwachting is dat er in finishplaats Cabo de Gata gesprint zal worden voor de overwinning.