Erzen (Bahrain Victorious): “Tizanidine? Nog nooit van gehoord, we gebruiken het niet”

Milan Eržen, de grote man achter Bahrain Victorious, heeft gereageerd op het nieuws dat het National Centre for Biotechnology Information Tizanidine heeft aangetroffen in haarmonsters die zijn afgenomen bij profwielrenners. Daarbij wordt de link gelegd met de inval van de Franse autoriteiten bij Bahrain Victorious in de meest recente Tour de France. “Tizanidine? Wat is dat?”, aldus Eržen.

Volgens het NCBI kwam de Franse publieke gezondheidsinstantie met het verzoek om haarmonsters te onderzoeken in het laboratorium. Zij wilden dat deze monsters, die verzameld zijn bij internationale wielrenners, getest zouden worden op Tizanidine. Uit het onderzoek bleek dat bij drie renners (van de zeven monsters) inderdaad Tizanidine was aangetroffen. De concentratie van dit middel was bij de drie positieve monsters 1.1, 3.7 en 11.1 picogram per milligram.

Onzin, zo laat Eržen weten aan Cyclingnews. “Tizanidine… Wat is dat? Dat gebruiken we niet. Ik heb er nog nooit van gehoord. Onze ploeg en onze renners zijn niet op de hoogte gebracht van dergelijke bevindingen. We onthouden ons verder dan ook van commentaar.”

Link met Bahrain Victorious

Nergens in de publicatie wordt gesproken over een specifieke ploeg of een datum van afname. Maar de link met de inval bij Bahrain Victorious in de Tour de France kan worden gemaakt, omdat het verzoek van de organisatie komt van een Franse publieke gezondheidsinstantie. In het volledige rapport, dat in handen is van WielerFlits, valt ook het volgende te lezen: “Tijdens een internationale drieweekse wielerwedstrijd in Frankrijk controleerde een speciale gezondheidsorganisatie van de politie een gehele ploeg.”

Dat sluit goed aan bij het verhaal van Bahrain Victorious. Afgelopen juli, toen het team door de opgave van Jack Haig nog maar zeven renners in de Tour had, werd bij de ploeg een politie-operatie uitgevoerd door het parket van Marseille en het OCLAESP, een Franse eenheid die strijdt tegen misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu. Bij de inval werden de hotelkamers van de renners en stafleden doorzocht en moesten sommigen enkele bezittingen afstaan. Ook werden enkele mensen uit de ploeg verhoord.

Wat is Tizanidine?

Tizanidine is een drug die gebruikt wordt als spierverslapper. Gebruik kan een ontspannend effect hebben op de spieren (sneller herstel, makkelijker slapen) en het vermindert mogelijk kramp. Het wordt verstrekt door de merken Sirdalud en Zanaflex. Het gebruik van dit middel is niet verboden volgens het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA), maar kan voor therapeutische doeleinden alleen worden verkregen via een machtiging voor tijdelijk gebruik.