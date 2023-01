Erik Dekker terug in profpeloton en gaat wielerploeg leiden

Erik Dekker keert terug in het profpeloton. Als directeur gaat de voormalig topwielrenner het Allinq Continental Cycling Team leiden naar een verdere professionalisering. Dekker was al van 2007 tot en met 2015 ploegleider bij de Rabobank, Blanco, Belkin en LottoNL-Jumbo profploegen.

Het Allinq Continental Cycling Team werd in 2022 opgericht op initiatief van Marc Zonnebelt. Hij blijft zeer betrokken bij het team en zal de rol gaan vervullen van sportief manager.

Erik Dekker ziet volop mogelijkheden voor het team en zijn eigen bijdrage daarin. “Ik ben heel trots dat ik voor deze functie gevraagd ben. Ik ben ervan overtuigd dat deze functie mij past. De ploeg heeft zijn eerste jaar achter de rug. Het is mijn verantwoordelijkheid om de ploeg met mijn expertise door te ontwikkelen. Als directeur van de wielerploeg zal ik mij bezighouden met alle facetten binnen de ploeg. Ontwikkeling van de ploeg staat daarin centraal met als doel dat deze ploeg een mooie toekomst tegemoet gaat.”

Marc Zonnebelt kijkt met trots terug op het debuutjaar. “Tijdens de evaluatie op het afgelopen seizoen heb ik mij zelf afgevraagd wat de beste rol voor mij binnen het Allinq Cycling Team is. De organisatiekant van de ploeg past mij minder, echter de sportieve kant geeft mij voldoening. Ik ben dan ook blij dat ik in 2023 kan doen wat ik het liefst doe; met renners werken aan prestaties. Met de komst van Erik Dekker maken wij een volgende stap in de ontwikkeling van de ploeg”, aldus Marc Zonnebelt.