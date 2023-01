David Dekker kent zijn programma voor de eerste koersmaanden

David Dekker kan zich opmaken voor zijn debuut voor Arkéa-Samsic. De Franse formatie deelde dinsdag het wedstrijdprogramma van de Nederlander voor de eerste koersmaanden. Dekker zal zijn eerste wedstrijdkilometers afwerken op het Spaanse eiland Mallorca.

De zoon van ex-wielrenner Erik Dekker begint zijn seizoen met de Challenge Mallorca, een serie van eendagswedstrijden op het Spaanse eiland Mallorca. Vervolgens zal de oud-renner van Jumbo-Visma deelnemen aan de Muscat Classic en Tour of Oman en reist hij vervolgens naar België en Frankrijk voor Le Samyn, Parijs-Nice, GP Denain en de Bredene Koksijde Classic.

Het is voorlopig nog gissen naar zijn programma na de Bredene Koksijde Classic. Dekker hoopt in Franse dienst zijn carrière nieuw leven in te blazen, nadat hij in 2022 kreeg af te rekenen met ziekte, blessures en valpartijen. “Mijn laatste seizoen werd gekenmerkt door pech en ik hoop dit jaar weer resultaten te boeken in de sprints en klassiekers. Het is een nieuwe uitdaging voor mij, in een nieuwe omgeving.”

“Ik heb vertrouwen in mijn capaciteiten en ik wil resultaten en zeges boeken in mijn nieuwe kleuren. Ik geniet van lastige wedstrijden met kasseistroken en kleine heuveltjes, maar kan natuurlijk ook vlakke koersen aan”, liet nieuwkomer Dekker vorig jaar nog weten.

Wedstrijdprogramma David DEKKER