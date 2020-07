Erik Dekker: “Michael Matthews wordt aan zijn lot overgelaten” vrijdag 3 juli 2020 om 17:35

Erik Dekker heeft verbaasd gereageerd op het nieuws dat Team Sunweb kopman Michael Matthews niet meeneemt naar de Tour de France. “Ik krijg het gevoel dat hij aan zijn lot wordt overgelaten”, laat Dekker, oud-ploegleider van Matthews in zijn tijd bij Rabobank, weten aan het AD.

Matthews rijdt dit najaar de Giro d’Italia, waardoor hij ook een groot aantal klassiekers mist. Een harde klap voor de Australiër, liet hij weten in gesprek met WielerFlits. Dekker was verrast door die woorden van Bling. “Het gevoel dat hij met zijn reactie bij mij achterlaat, is dat er geen communicatie is geweest over die beslissing. Dat is raar”, geeft hij aan.

“Het kan zijn dat ze bij Sunweb ontevreden over hem zijn, maar het blijft een van hun duurste renners”, aldus Dekker. “Hij komt uit een andere cultuur en in zijn tijd bij Rabobank vond ik het soms moeilijk om met hem te communiceren. Hij was toen al een ‘meneertje’ en dat waren wij niet gewend. Hij presteerde zo nu en dan wel, maar hij was niet heel duidelijk in zijn communicatie. Hij was een beetje op zichzelf.”

Reef: “Misschien een ander programma dan hij voor ogen had”

Ploegleider Marc Reef van Team Sunweb geeft aan dat Matthews gekend is in het programma dat hem is voorgeschoteld. “De renners geven input bij het samenstellen van het programma, maar het is wel aan de ploeg om de keuze te maken”, zegt Reef. “We gaan met Michael voor etappezeges in de Giro d’Italia en daarnaast rijdt hij Milaan-San Remo, de Ronde van Lombardije, de GP Plouay en Tirreno-Adriatico. Het is misschien een ander programma dan hij voor ogen had, maar wel een supermooie reeks wedstrijden. De Giro is bovendien heel belangrijk voor ons.”

Matthews is nog altijd een van de kopmannen van de Duitse WorldTour-ploeg, benadrukt Reef. “Maar wij zijn verantwoordelijk voor de hele ploeg, we zijn een team en nemen alles mee. Met deze verdeling van het programma denk ik dat wij de beste kans hebben op het halen van onze doelstellingen”, aldus de ploegleider.