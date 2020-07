Michael Matthews mist Tour en klassiekers: “Dit moet ik even laten bezinken”

Team Sunweb maakte vandaag een aantal selecties bekend. Opvallend: geen Tour of Belgische klassiekers voor Michael Matthews. “Als ik eerlijk moet zijn, die beslissing is hard aangekomen”, vertelt de Australiër aan WielerFlits. “Het zal een paar dagen duren voor ik de knop heb omgedraaid.”

Michael ‘Bling’ Matthews vertoeft sinds vorige vrijdag in Livigno, samen met vrouw en baby. “Het was de bedoeling om hier tot de 17de juli te blijven”, vertelt de 29-jarige slagerszoon. “Maar nu ik mijn programma voor deze zomer ken, moet ik mijn datum van terugkeer misschien aanpassen. We hebben hier gelukkig ons eigen appartement, dus we kunnen zo lang blijven als we willen. Het is hier ook aangenaam verblijven. ’s Morgens trainen, daarna quality time met het gezin. Dat voelt een beetje als vakantie”, lacht hij. “Je moet er het beste van maken in het leven…”

Vandaag maakte Team Sunweb een aantal selecties bekend. Daar word je wellicht minder vrolijk van?

“Ik heb mijn definitive programma gisterochtend (dinsdag, red) pas te zien gekregen. Laat ons zeggen dat dat er anders uitziet dan wat ik verwacht had, ja. Rond de jaarwisseling was er nochtans duidelijk overleg geweest met de ploegleiding. Ik zou focussen op de voorjaarsklassiekers en de Ronde van Frankrijk. Een half jaar later staan noch de Tour, noch de Belgische klassiekers nog op het programma… Ik weet niet precies waarom. Maar ik mag naar de Giro. Die reed ik voor het laatst in 2015 en ik heb er goede herinneringen aan. Ooit wilde ik er graag terugkeren, maar het paste de voorbije jaren niet in mijn programma. Nu wel… Spannend.”

Zegt de man die dit jaar de klassiekers en de Tour als zijn grote doelen zag.

“Als ik dan toch eerlijk moet zijn… De beslissing is best hard aangekomen, ja. Maar uiteindelijk ben ik een werknemer van het team. Dus moet ik me schikken. Ik ben er van overtuigd dat de ploegleiding haar uiterste best heeft gedaan om in deze omstandigheden iedereen een zo goed mogelijk programma aan te bieden. Het team heeft voor de volgende jaren duidelijke doelen voor ogen. In het verleden zijn ze er meestal in geslaagd die te realiseren. Ik hoop dat daar een gevolg aan gebreid kan worden.”

Heb je een stem gehad in de samenstelling van jouw kalender?

“Het is zo dat onze persoonlijke coaches in eerste instantie naar ons komen met het programma dat de ploegleiding voor ons heeft uitgekiend. Wij kunnen onze opmerkingen geven en melden wat we graag veranderd zien. Met die input gaan de coaches terug naar de ploegleiding. Uiteraard was mijn input dat ik liever de Tour en de klassiekers wilde rijden. Zoals je daarnet zei, dat waren mijn belangrijkste doelen. Maar uiteindelijk is dus niets veranderd.”

Welke uitleg kreeg je vanuit de ploegleiding?

“Ik kreeg het nieuws pas gisteren. Dit interview komt er voordat ik met de ploegleiding heb kunnen praten. Ik veronderstel dat we de volgende dagen een keer samenzitten en ik dan te horen krijg wat de verwachtingen zijn. Hopelijk komen we er snel uit en kan ik opnieuw verder, met als doel er het beste van te maken.”

Je laatste Tour de France was niet bepaald indrukwekkend. Kan dat een rol gespeeld hebben?

“De Tour van vorig jaar mag nooit een maatstaf zijn. Het hele team trainde 110 procent in functie van Tom (Dumoulin, red). Begrijpelijk: toen we die beslissing namen, verkeerde Tom in topvorm. Hij kon de Tour winnen, met een goed team rond hem. We focusten op het klimwerk om Tom zo lang mogelijk bij te staan. Tot plots (20 juni, red) het slechte nieuws van zijn absentie kwam. Dan nog omschakelen van klimmer naar sprinter om ritten te winnen, is niet realistisch. De dingen veranderden te snel om nog te schakelen. Dit vind ik geen faire vaststelling.”

Cees Bol is dit jaar de sprinter voor Sunweb. Is hij klaar om te scoren in de Tour?

“Ik heb het rittenschema eerder al bekeken en er zijn niet al te veel kansen voor pure sprinters. Ik hoop van harte dat het hem wel lukt, uiteraard. De laatste twee jaar is de Tour voor ons niet zo geweldig gegaan. Het is kwestie van een eerste keer een rit te winnen. Eenmaal de bal aan het rollen, ben je vertrokken. Dat is wat Team Sunweb nodig heeft in de Tour.”

In januari vertelde je in een interview op Cyclingnews dat je misschien wel té rustig van karakter was om kapitein/leider van een team te zijn. Dat je te weinig de dingen uitspreekt. Kan jou dat parten gespeeld hebben in de keuze van de ploegleiding?

“Dat kan ik niet ontkennen. Het zit niet in mijn natuur om te schreeuwen of hard op tafel te slaan. Ik ben eerder het rustige type. Ik moet bijvoorbeeld nog steeds leren om anderen te gidsen. Ik heb ondertussen veel sportdocumentaires gezien en er is me een quote van Kobe Bryant bijgebleven. ‘Niemand kan me beoordelen aan de hand van wie ik ben op het veld. Naast de court ben ik een compleet ander persoon’, vertelde hij. Daar kan ik ook nog iets van leren, denk ik.”

Wat nu? De Giro d’Italia uiteraard. Maar stel je je nog andere doelen?

“Milaan-San Remo staat op mijn verlanglijstje. Maar dat wordt mijn allereerste koers sinds Parijs-Nice. Het wordt vooraf dus heel moeilijk inschatten wat ik dan waard zal zijn. Het wordt interessant. Vervolgens staan respectievelijk Il Lombardia, Plouay en Tirreno-Adriatico op de agenda.”

Hoe moeilijk wordt het om de knop om te draaien?

“Het nieuws is nog pril, dus ik heb het nog niet helemaal verwerkt. Ik moet dit even laten bezinken, maar dat lijkt me zeker niet abnormaal. Mijn hele planning is drastisch omgegooid. Maar geef me een paar dagen en je krijgt wellicht een ander antwoord op jouw vraag. Antwoorden met de pedalen, hé. Koersen is wat ik graag doe.”

Je voelt je nog goed in je vel bij Team Sunweb?

“Zeker! Het team heeft zijn doelen en ideeën. Daar moeten wij als renner in geloven. We zien wel wat ons dat brengt.”