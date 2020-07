Giro 2020: Kelderman, Matthews en Oomen voeren Team Sunweb aan

Team Sunweb treedt met een Tour de France-waardige selectie aan in de komende Giro d’Italia. De formatie van teammanager Iwan Spekenbrink kiest voor een alternatieve indeling van de hernieuwde kalender en mikt vol op het klassement in de Ronde van Italië. Met Michael Matthews hopen ze ook op dagsucces.

Wilco Kelderman en Sam Oomen zijn de aangewezen mannen om een goed klassement te rijden. Beide Nederlanders staan op de nominatie om te vertrekken bij Sunweb, waarbij Oomen reeds een krabbel gezet zou hebben onder een contract bij Jumbo-Visma. Kelderman zou ook nog niet over een nieuwe verbintenis hebben gesproken met de Duitse ploeg, maar rondom zijn toekomst hangt nog een rookgordijn.

Beiden hebben zich reeds bewezen in de Italiaanse rittenkoers. Kelderman (29) werd in 2014 al eens zevende, terwijl de 24-jarige Oomen twee jaar geleden al eens negende werd. In de bergen kunnen zij rekenen op de hulp van Nico Denz, Martijn Tusveld en Chris Hamilton. De talentvolle Jai Hindley – dit jaar al eindwinnaar van de Herald Sun Tour en vorig jaar tweede in de Ronde van Polen – zal waarschijnlijk superknecht zijn.

Matthews vs. Sagan

Na het vertrek van Tom Dumoulin is Bling Matthews de absolute kopman van Team Sunweb. “Met Michael mikken we op een zege een de lastigere sprints”, vertelt sportief directeur Rudi Kemna daarover. Hij kruist in die etappes de degens met boezemvriend Peter Sagan, die ook de Giro d’Italia betwist. Dat betekent dus geen nieuwe kans op een groene trui voor Matthews en ook geen Vlaamse klassiekers.

In plaats daarvan zal de sterke Australiër met dezelfde kern renners een serie wedstrijden afwerken, net zoals de kern van de Tour de France dat doet. De ‘Giro-ploeg’ gaat na een hoogtestage in het Oostenrijkse Kühtai richting de Ronde van Polen, de Ronde van Lombarije, een hoogtestage en Tirreno-Adriatico. Daarna wacht dus de Giro. Matthews is overigens de enige renner die een uitstapje maakt: hij zal ook Milaan-San Remo betwisten.

Team Sunweb voor Giro d’Italia 2020

Nico Denz

Chris Hamilton

Jai Hindley

Wilco Kelderman

Michael Matthews

Sam Oomen

Casper Pedersen

Martijn Tusveld

