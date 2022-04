Emotionele Bardet: “Alaphilippe lag er slecht bij, hij had echt hulp nodig”

Romain Bardet heeft na afloop van Luik-Bastenaken-Luik een emotioneel verhaal verteld over de zware valpartij van Julian Alaphilippe. De Franse kopman van Team DSM lag bij de val en schoot zijn landgenoot meteen ten hulp. “Hij lag er heel slecht bij, maar niemand kwam eraan en hij had echt hulp nodig”, vertelt Bardet aan VeloNews.

“Het was een nachtmerrie”, zegt Bardet geëmotioneerd na de koers in Luik. “Tom Pidcock en een renner van Direct Energie kwamen precies voor mij ten val, en ik viel ook aan de rechterkant van de weg. Maar ik was wel oké. Toen ik om mij heen keek, zag ik Julian vijf of zes meter lager liggen. Het was een emotionele schok, want hij lag er heel slecht bij. Niemand kwam eraan en hij had echt hulp nodig. Het was echt een noodsituatie, want hij kon niet bewegen en niet ademen.”

Bardet schoot meteen te hulp. “Hij was wel bij bewustzijn, maar kon niet echt praten. Ik hoop daarom dat hij het goed maakt. De mechanieker kwam nog en daarna de dokter, maar de weg was compleet geblokkeerd. Veel renners lagen er slecht bij, maar niemand zag Julian. Je kon hem ook niet zien vanaf de weg. Ik was echt in shock daarna. De wedstrijd was voorbij voor mij. Ik ben zelf vooral blij dat ik geen blessures heb.”

‘Koers had weinig betekenis meer na de val’

Uiteindelijk haalde Bardet, die vrijdag nog de Tour of the Alps won, de finish in Luik niet. “Alles kan heel snel veranderen in het wielrennen. Ik voelde mij super goed en koos positie met de ploeg, maar na die valpartij had de wedstrijd weinig betekenis meer voor mij. Het deed me denken aan een zware val in de Tour de France waar William Bonnet bij betrokken was. Daar lagen toen ook heel veel renners bij en dat was ook een slechte situatie.”

Quick-Step-Alpha Vinyl liet aan VeloNews weten dat de situatie van Alaphilippe stabiel is. Hij wordt momenteel onderzocht in het ziekenhuis.