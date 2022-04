Romain Bardet: “Massale val zet me aan het denken over onze verantwoordelijkheden”

Romain Bardet heeft in een bericht op social media zijn zorgen geuit over de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden van de renners in het peloton. De Franse klimmer deed dat naar aanleiding van de massale val in Luik-Bastenaken-Luik op 62 kilometer van de finish, waarbij onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe geblesseerd raakte.

Bardet vindt het een dag na de koers nog steeds lastig om aan de massale val te denken. “Het is nog steeds moeilijk onder woorden te brengen wat er gisteren is gebeurd, de ontreddering van de gezichten en gewonde lichamen na die val. Ik denk aan Julian, maar ook al die andere jongens die zwaar werden getroffen en die hun leven aan zich voorbij zagen gaan, toen bij ruim 70 per uur het geraas van het peloton plaatsmaakte voor chaos, geluid van krakend materiaal en geschreeuw.”

Hoewel de 31-jarige Franse renner zelf ook betrokken was bij de val, aarzelde hij geen moment om Julian Alaphilippe te helpen die met veel pijn in de berm lag. Het leverde de klimmer van Team DSM hartverwarmende reacties op. “Ik ben zeer ontroerd door alle berichten, maar ik denk eigenlijk dat iedereen in die situatie hetzelfde zou hebben gedaan – er is geen sprake meer van concurrentie als de gezondheid in het geding komt.”

Respect

De massale val heeft de winnaar van de Tour of the Alps aan het denken gezet. “Afgezien van de directe gevolgen, zet dit mij aan het denken over onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheden om dit soort ongelukken, die tragisch hadden kunnen aflopen, te voorkomen, over het respect dat wij elkaar, als renners onderling, moeten betonen. Ik heb alles zien gebeuren. Ik zat net achter Tom Pidcock en Jérémy Cabot toen ze botsten.”

“De verantwoordelijkheid die je hebt als je risico’s neemt om vooraan te geraken, kan ernstige gevolgen hebben voor de 100 jongens achter je”, schrijft hij verder. “Ik geef niemand de schuld, laat staan dat ik de waarheid in pacht heb. Het is gewoon dat je je hart en ziel in een sport steekt – een passie voor koersen die in een flits tragisch kan worden en de schoonheid van de sport kan belemmeren. Ik wens alle getroffen renners een spoedig herstel.”