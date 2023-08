Emotionele Koos Moerenhout maakt historische WK-zege van dichtbij mee: “Heel bijzonder”

Video

De historische zege van Mathieu van der Poel was een genot voor iedere wielerfan om te aanschouwen. Iemand die de zege van heel dichtbij mee kon maken was bondscoach Koos Moerenhout. In de finale had hij nog maar één boodschap voor zijn pupil: “Historie! En gebruik je verstand”, vertelt Moerenhout aan de NOS.

“Om gek van te worden eigenlijk. Het is natuurlijk een hele rare wedstrijd geweest”, vertelt Moerenhout over zijn rol als bondscoach tijdens het WK. “Voor onze ploeg waren er een aantal valpartijen, waardoor je als ploeg moeilijker als grip op de situatie kan krijgen. Wel hadden we de juiste mannen van voren met Mathieu en Van Baarle. Dan blijft er een sterrenensemble over en rijdt Mathieu daar weg.”

Moerenhout heeft enkel lovende woorden over de kersverse wereldkampioen. “Absoluut een fenomeen. Als je het hebt over de favorieten, Pogacar, Van Aert en hij hoort daarbij. Men verwacht allemaal maar dat ze winnen en in de finale komen, maar zo simpel is het nooit. En deze generatie Nederlandse wielrenners verdienen het om een keer een wereldkampioen af te leveren, maar dat is geen garantie. Nu het gebeurt, is dat met recht historie.”

In de finale leek alles nog mis te gaan door de valpartij van de Nederlandse klasbak. Moerenhout maakte alles over de radio mee. “Wij waren net aangesloten bij zijn achtervolgers. Ze zeiden toen gelijk ‘valpartij Mathieu’. Al vrij snel kwam er bericht dat hij weer op de fiets zat. We zaten klaar om er naartoe te gaan, maar even later zag je dat hij uit bleef lopen. Dat is fantastisch.”

In de finale reed de bondscoach enkele momenten naast Van der Poel. Wat zeg je op zo’n moment? “Historie en je verstand gebruiken. Niet meer onderuit gaan nu”, zegt hij lachend. “Heel bijzonder. Hier moet hij van genieten.”

