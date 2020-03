Emanuel Buchmann: “Annuleren Tour zou een ramp voor het wielrennen zijn” donderdag 26 maart 2020 om 15:12

Emanuel Buchmann werd vorig jaar knap vierde in de Tour de France en de Duitse ronderenner hoopt dit jaar nog beter te doen namens BORA-hansgrohe. Het is echter maar de vraag of de Ronde van Frankrijk doorgaat als gevolg van het coronavirus. “Het zou een ramp voor het wielrennen zijn, mocht de Tour dit jaar niet doorgaan.”

De 27-jarige Buchmann is realistisch als hem door de Duitstalige Eurosport wordt gevraagd naar de komende Tour. “Op dit moment lijkt het onmogelijk om de wedstrijd te organiseren, maar we zitten nog altijd drie maanden voor de start van de Tour. Het is moeilijk om te zeggen wat er de komende maanden zal gebeuren.”

“De wereld ziet er dan wellicht een stuk beter uit”, aldus Buchmann, die ook met een mogelijke oplossing komt. “We kunnen de Tour wellicht een maand later organiseren, maar op dit moment kunnen we de toekomst niet voorspellen.” Een ding weet Buchmann wel: het niet organiseren van de Tour heeft grote gevolgen voor de wielersport.

Achter gesloten deuren

“Dat zou heel erg slecht zijn voor het wielrennen. We kunnen andere zaken vrij goed oplossen, maar als er een streep door de aankomende Tour gaat…” Buchmann begon het seizoen overigens uitstekend met winst in de Trofeo Serra de Tramuntana, maar de Duitser is voorlopig aangewezen op het onderhouden van zijn basisconditie.

Roxana Maracineanu, de Franse minister van sport, bevestigde eerder vandaag dat er serieus nagedacht wordt over een Tour de France op de originele data, maar dan achter gesloten deuren. Het zou dan gaan om een editie zonder reclamekaravaan en zonder publiek aan start en finish, als gevolg van de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus.