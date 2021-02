Baloise Trek Lions en Ellen Van Loy na zeven jaar uit elkaar

Ellen Van Loy vertrekt na dit seizoen bij Baloise Trek Lions, de veldritploeg van Sven Nys. De inmiddels 40-jarige Van Loy maakte de afgelopen zeven jaar deel uit van de vrouwenploeg. “In een goede verstandhouding kiest Ellen ervoor om een ander pad op te gaan”, maakt Baloise Trek Lions bekend.

Baloise Trek Lions, dat de afgelopen jaren ook gekend werd als Telenet-Baloise, neemt met mooie woorden afscheid van Van Loy, die deze winter nauwelijks nog top-10-uitslagen rijdt. “Jarenlang behoorde ze tot de internationale veldrittop. Ze boekte spraakmakende overwinningen in onder andere Gavere en Diegem. Daarnaast viel ze op en naast de fiets vooral op als iemand met een gouden hart. Een straffe madam die we nooit zullen vergeten”, klinkt het.

Van Loy rijdt de komende twee weekenden nog in het zwart-blauwe tenue in Eeklo, Brussel, Sint-Niklaas en Oostmalle. “Zeven volle jaren dank om deel te mogen uitmaken van de familie”, reageert de veldrijdster, die vijf keer tweede werd op het BK veldrijden. Wat Van Loy hierna gaat doen, is nog niet bekend.

Op het voorbije BK werd Van Loy vijfde. Ze wist dat dat het hoogst haalbare voor haar was. “Ik ben realistisch genoeg. Ik kan niet meer boven mezelf uitstijgen. Dan moet ik een superdag hebben en de anderen pech”, gaf ze achteraf aan.

7 volle jaren dank om deel te mogen uitmaken van de @Baloise_Trek familie. Maar we zien elkaar nog, zeker weten! 👌👍🙌 https://t.co/KPRUeEn4ap — Ellen Van Loy (@Ellenvanloy) February 8, 2021