Ellen van Dijk na proloogwinst Lotto Belgium Tour: “Goed voor het moraal”

In de proloog van de Lotto Belgium Tour kreeg Ellen van Dijk gister loon naar werken. Op het drijfnatte 4,4 kilometer lange parcours snelde ze haar derde overwinning van het seizoen, de eerste zege sinds haar coronabesmetting.

Bij het NK Tijdrijden legde Van Dijk al een puike tijdrit op de mat, door naar de zilveren medaille achter Anna van der Breggen te snellen. In Chimay greep ze de macht in de vierdaagse rittenkoers. “Ik ben ontzettend blij om deze proloog te winnen”, zegt Van Dijk in een reactie op de site van Trek-Segafredo. Dit is goed voor het moraal. Na een lange periode met slechte vorm is het mooi om te kunnen winnen.”

“Zowel voor mij als het team is dit een hele mooie”, vervolgt Van Dijk. Het is geweldig dat Elynor Bäckstedt tweede wordt.” Voor de jonge Britse was het haar eerste podiumplaats sinds ze in mei 2020 haar scheenbeen brak bij een valpartij. “We weten dat zij veel talent heeft en het was gaaf om haar zo dicht bij mijn tijd te zien komen.”

“Het was een ontzettend natte, maar eenvoudige proloog. Ik vond het een mooi parcours dat goed bij me past. Het eerste deel liep omhoog, het tweede deel liep omlaag. Er was slechts een bocht waar je niet vol door kon gaan. Toen ik van start ging, wilde ik voor een topklassering gaan. Tijdritten voelen nooit geweldig. Ik voelde dat ik niet goed door kon duwen, maar het was genoeg voor de winst en daar ben ik superblij mee.”

When there’s a prologue in Chimay.. the motivation to cheer us to the win is just a bit higher, right @yokoteute? 🍺🙋🏼‍♀️👏🏻 @LottoBelgTour

Super nice to take a 1-2 with our youngster @EBackstedt6 @TrekSegafredo pic.twitter.com/3l9BBcNNAr — Ellen van Dijk (@ellenvdijk) June 22, 2021