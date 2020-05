Trek-Segafredo’s Elynor Backstëdt breekt scheenbeen maandag 25 mei 2020 om 08:00

Elynor Backstëdt moet voorlopig de fiets laten staan. De jonge Trek-Segafredo-renster, vorig jaar nog de nummer drie op het WK tijdrijden voor junioren, brak gisteren namelijk haar scheenbeen bij een valpartij.

Backstëdt maakte een mountainbiketocht met haar familie toen ze onderuit ging. De Britse werd overgebracht naar het Royal Glamorgan Hospital in Ynysmaerdy, waar een spiraalbreuk aan haar scheenbeen werd vastgesteld.

De beslissing of een operatie noodzakelijk is wordt vandaag genomen, laat haar ploeg Trek-Segafredo weten. De teamarts staat daarover in contact met het ziekenhuis.

Dochter van Magnus Backstëdt

Elynor Backstëdt is een van de fietsende dochters van oud-profrenner Magnus Backstëdt, winnaar van Parijs-Roubaix in 2004. De Britse pakte vorig jaar het brons tijdens het WK tijdrijden voor junioren achter Aigul Gareeva en Shirin van Anrooij. Vervolgens werd ze gecontracteerd door Trek-Segafredo.