Ellen van Dijk wint proloog Lotto Belgium Tour

Ellen van Dijk heeft haar favorietenrol in de Lotto Belgium Tour waargemaakt. De tijdritspecialiste van Trek-Segafredo was de snelste renster over de 4,4 kilometer lange proloog, die in regenachtige omstandigheden werd afgewerkt in Chimay. Ze is daardoor ook de eerste leidster in het klassement.

Van Dijk worstelde de afgelopen weken met de naweeën van een coronabesmetting, maar op het voorbije NK tijdrijden verraste ze zichzelf met een zilveren medaille achter de nieuwe kampioene Anna van der Breggen. Die vorm van het NK trok de Woerdense door naar Chimay.

De concurrentie beet zich in de slotfase stuk op de tijd van Van Dijk, die redelijk vroeg in actie kwam. Haar Britse ploeggenote Elynor Backstedt deed drie seconden langer over de proloog en eiste daarmee de tweede plaats op, waardoor Trek-Segafredo een heus een-tweetje realiseerde. Jolien D’hoore eindigde als derde.

Woensdag gaat de Lotto Belgium Tour (UCI 2.1) verder met een vlakke etappe van Blankenberge naar Brugge. Goedgeplaatste sprinters kunnen daar door de bonificatieseconden aan de finish mogelijk een gooi doen naar de leiderstrui van Van Dijk.

De Belgische rittenkoers duurt tot en met vrijdag.