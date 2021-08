Elia Viviani de snelste in ochtendrit Tour Poitou-Charentes

Elia Viviani heeft de ochtendetappe op de derde dag van de Tour Poitou-Charentes weten te winnen. Dat deed de Italiaanse sprinter van Cofidis na ruim 109 kilometer in de straten van Loudun. Hij bleef Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) voor, al werd de Belg in zijn sprint wel flink gehinderd door Viviani’s lead-out Simone Consonni. Door zijn ritzege gaat Viviani nog steviger aan de leiding in het algemeen klassement.

Drie renners kleurden deze korte etappe. Alexis Gougeard (AG2R Citroën) was de eerste aanvaller en hij kreeg bijval van twee Italianen. Het waren Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec) en Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè) die de oversteek wisten te maken. Zij kregen maximaal twee minuten cadeau. De sprintersploegen hielden het verschil echter klein.

Twintig kilometer voor het einde wisten Gougeard en Ravanelli afscheid te nemen van Zoccarato, waardoor twee koplopers overbleven. Zij werden zeven kilometer voor de finish gegrepen door het peloton, waarna even geprobeerd werd om waaiers te trekken. Die strook door open velden was echter tekort om grote verschillen te maken.

Een compact peloton ging daardoor sprinten in Loudun. Arkéa-Samsic, Cofidis en TotalEnergies lieten zich goed van voren zien. Het was Simone Consonni die Elia Viviani in ideale positie afzette, waarna de kopman het vakkundig afmaakte. Dat deed hij eerder ook al in de openingsrit. Timothy Dupont kwam nog dichtbij, maar hij werd nog flink gehinderd door Consonni. De Belg moest het doen met de tweede plek, Consonni werd derde.

Later vanmiddag staat nog een individuele tijdrit van 23,5 kilometer op het programma, met start in Monts-sur-Guesnes en de aankomst opnieuw in Loudun.