zondag 22 oktober 2023 om 16:45

Eli Iserbyt zag valpartij Thibau Nys aankomen: “Hij ging me op een praktisch onmogelijke plek voorbij”

Dubbel feest voor Eli Iserbyt. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal werd vandaag 26 jaar oud én won met de Superprestige Overijse zijn eerste cross van het seizoen. “Het is ook mijn veertigste profoverwinning, dus het is wel een mooie dag”, aldus Iserbyt in het flashinterview na afloop.

“Bij de start wisselde ik direct naar grifo’s, dat bolde wel goed voor mij”, vertelde Iserbyt over de aanvangsfase van de wedstrijd, waarin hij een tijdlang alleen voorop reed. “Maar toen het begon te regenen, moest ik terug naar rhino’s. Toen kwam ik mezelf wat tegen op de stukken bergop omdat het net wat zwaarder liep. Ik heb ze wat laten terugkomen, dat was mentaal wel even moeilijk. Maar ik wist dat ik mij op de laatste ronde moest zetten. Het was op het scherpst van de snede en foutjes hebben het verschil gemaakt.”

Rhino’s en grifo’s

De bandenkeuze was een belangrijke factor, stelt Iserbyt. “Ik denk dat ik net iets minder kracht verspeel als ik op grifo’s kon blijven rijden. Maar natuurlijk begon het te regenen. Ik maakte toen de keuze om op rhino’s te rijden. Dat maakte voor mij wel het verschil omdat de benen wel wat volliepen op de stukken bergop.”

Was het nodig om te wisselen, terwijl het een relatief klein buitje was? “Goh ja. Het is een beetje als een stenen vloer. Als je er een beetje water op gooit, is het gelijk spekglad. Het was echt spekglad. Sommige renners zijn technisch net iets beter. Ik weet bijvoorbeeld dat Michael op grifo’s bleef, maar voor mij was dat niet mogelijk.”

Val Nys

In de laatste ronde leek de wedstrijd uit te monden in een duel tussen Iserbyt en Nys. Die laatste kwam echter ten val, nadat hij de kop had overgenomen. “Ik dacht dat hij zou komen bij de tweede keer materiaalpost, maar hij kwam niet”, zegt Iserbyt over Nys. “Toen wist ik dat het nog heel moeilijk voor hem was om er voorbij te steken.”

“Hij ging me op een praktisch onmogelijke plek heel rap voorbij. Toen hij me voorbijstak, dacht ik: de kans is negen op tien dat hij valt. Ik wilde een klein gaatje laten, omdat mijn uitkomst van de bocht toch beter ging zijn. Hij valt heel hard. Gelukkig viel ik niet mee. Ik kon er eigenlijk gewoon over rijden, waardoor ik die winst kon grijpen.”