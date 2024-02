zaterdag 10 februari 2024 om 16:40

Eli Iserbyt wil dit seizoen mijlpaal nog bereiken na zege in Middelkerke: “Ben ik wel mee bezig”

Eli Iserbyt leek halverwege de Superprestige Middelkerke uitgespeeld voor de zege, maar in het tweede deel van de cross begon hij aan een inhaalrace. De Belg wist zo toch nog de zege te pakken. Hoe heeft hij dat geflikt? “Dat vroeg ik mezelf ook af toen ik er naartoe reed”, lachte hij in het flashinterview na afloop.

“Ik denk wel dat Nieuwenhuis serieus stilviel”, verwijst hij naar Joris Nieuwenhuis, die lange tijd solo voorop reed. “Ik wist vanaf het begin dat het hier een lange wedstrijd ging zijn. Van vorig jaar wist ik dat het hier in de finale gebeurt. Het was superlastig, dus ik heb besloten om de eerste veertig minuten op mijn eigen tempo te rijden. Op een gegeven moment maakte ik wel veel foutjes. Toen dacht ik: pak terug die focus, rij terug richting Lars en Michael. Via Michael wilde ik naar Nieuwenhuis rijden. Dat lukte. Ik zag daarna dat ik een gaatje had, maar het was wel enorm lastig.”

Iserbyt bleef erin geloven dat ze Nieuwenhuis nog terug konden pakken. “In Tábor zagen we ook dat Michael dichter bij Nieuwenhuis kwam. Dus ik wist dat hij heel snel begint, maar dat hij een dipje kon krijgen. Als zijn supervorm van vorige week weg was, wist ik dat het mogelijk was. Mentaal doet het veel als er direct tien seconden afgaan en daarna nog eens tien seconden. Dan is het een kwestie van erop en erover gaan, en hem volledig te breken. Ik denk dat dat goed gelukt is.”

“Het was enorm zwaar. In het begin bolde het niet echt bij mij. Toen ben ik naar griffo’s gegaan en heb ik daar de hele wedstrijd op gereden. Dat ging wel iets beter. Ik weet dat mijn laatste twee, drie rondes altijd wel goed zijn, dat ik dan nog iets over heb. Dat was vandaag ook het geval. Ik heb tot minuut 35, 40 een mooi tempo gereden en dan proberen te versnellen. Dat is vandaag gelukt.”

Op naar de vijftig?

Na zijn zege in Middelkerke staat Iserbyt op 49 zeges in zijn carrière. Nu mikt hij (het liefst dit seizoen nog) op zijn vijftigste. “Daar ben ik wel mee bezig. Vijftig op vijf jaar zou mooi zijn, dat is tien per jaar. Morgen gaat wel moeilijk zijn. Ik voel wel dat ik diep ben gegaan, maar we gaan ons best doen. Er zijn nog vier wedstrijden voor mij, dus ik hoop nog eentje mee te pikken.”