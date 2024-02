zaterdag 10 februari 2024 om 16:13

Eli Iserbyt wint spannende Superprestige Middelkerke na inhaalrace, Joris Nieuwenhuis komt zichzelf tegen

Eli Iserbyt heeft de Superprestige Middelkerke op zijn naam geschreven. Lang leek Joris Nieuwenhuis op weg naar de overwinning, maar de Nederlands kampioen verloor in de slotrondes van zijn pluimen. Iserbyt kwam toen juist onder stoom en wist naar de zege te rijden. Zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout werd nog tweede, voor Nieuwenhuis.

Een kleine week na het WK stond de laatste manche van de Superprestige op het programma. Eli Iserbyt had de eindzege in het regelmatigheidsklassement al binnen, maar zette hij in Middelkerke de kers op de taart? Hij moest dan wel Joris Nieuwenhuis, de nummer twee op het wereldkampioenschap, zien te kloppen. Met Michael Vanthourenhout en Pim Ronhaar stonden ook de nummers drie en vier van Tábor aan het vertrek.

Nieuwenhuis kiest de aanval

Die laatste twee, Vanthourenhout en Ronhaar, waren niet al te beste vertrokken. De Europees kampioen kreeg het daarna ook nog eens aan de stok met Ryan Kamp, nadat de fietsen van beide crossers in elkaar haakten. Eli Iserbyt en Joris Nieuwenhuis hadden daar niets mee te maken en dus gaven ze flink gas. Eerst nam Iserbyt de kop, maar daarna nam Nieuwenhuis over. De Nederlands kampioen sloeg in de openingsronde een klein gaatje.

Iserbyt kon dat gat niet direct dichten, Felipe Orts lukte dat evenmin. Zodoende kwam Nieuwenhuis na één ronde door met een voorsprong van al bijna tien tellen op een groepje met naast Iserbyt en Orts ook Joran Wyseure, Niels Vandeputte en Jens Adams. Ook Van der Haar zat nog op het vinkentouw, terwijl Vanthourenhout iets verderop aan een inhaalrace bezig was. Die laatste twee schoven in de tweede van acht rondes zelfs op naar de plaatsen drie en vier. Wyseure reed daar toen nog voor, maar werd in de derde ronde bijgebeend en kreeg meteen daarna materiaalpech. Voor hem was het einde verhaal.

Inhaalrace Iserbyt

Vanthourenhout en Van der Haar, de nummers twee en drie in koers, hadden half koers een achterstand van 25 seconden op Nieuwenhuis. Iserbyt leek uitgespeeld. Leek, want in de vijfde en zesde ronde kwam de Belgisch kampioen helemaal onder stoom. Hij raapte eerst Van der Haar op, vervolgens Vanthourenhout en kreeg daarna ook Nieuwenhuis in het zicht. Net voor het ingaan van de zevende ronde was de aansluiting een feit. We hadden plots twee koplopers.

Voor eventjes dan, want Iserbyt liet Nieuwenhuis al snel achter. Had de Nederlander zich opgeblazen? Het leek er wel op, want ook Vanthourenhout ging voorbij Nieuwenhuis. De Europees kampioen ging nu op jacht naar de Belgisch kampioen. De twee ploeggenoten bleven een tijdlang op enkele seconden van elkaar rijden. In de slotronde liep Iserbyt echter verder uit. Hij wist zo zijn tiende zege van het seizoen veilig te stellen. Vanthourenhout werd tweede, Nieuwenhuis derde.

Superprestige Middelkerke

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt in 1u01m54s

2. Michael Vanthourenhout op 23s

3. Joris Nieuwenhuis op 40s

4. Lars van der Haar op 1m05s

5. Niels Vandeputte op 2m16s

6. Jens Adams op 2m37s

7. Felipe Orts op 2m50s

8. Pim Ronhaar op 3m02s

9. Witse Meeussen op 3m08s

10. Thijs Aerts op 3m17s