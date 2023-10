zondag 15 oktober 2023 om 22:44

Eli Iserbyt weer geklopt door Thibau Nys: “Ik had de benen om te winnen”

Eli Iserbyt kon voor de tweede keer dit seizoen Thibau Nys niet kloppen. De West-Vlaming van Baloise Trek Lions kreeg onderweg te maken met pech, maar kon in de slotfase niet meer in de buurt van Nys komen. “Ik ben wel ontgoocheld, want het is de tweede week op rij dat ik tweede word”, vertelde Iserbyt na afloop.

Iserbyt moest onderweg wisselen van schoenen, waarna hij kostbare seconden verloor. “Mijn schoen ging kapot door het afspringen, ik kwam met mijn voet tegen mijn pedaal. De sluiting van mijn schoen ging eraf en ik kreeg hem er niet meer in. Ik verloor wel wat tijd door die wissel en ik was ook het ritme kwijt. Daarna was het moeilijk om terug te komen.”

“Ik bleef erin geloven, maar ik had nog een dipje in de voorlaatste ronde. Als ik dat niet had gehad, kon ik misschien nog het gaatje naar Thibau dichten. Maar dan was ik nog niet gewonnen. Thibau en zijn ploeg hebben het goed gespeeld. Ik ben wel ontgoocheld, want het is de tweede week op rij dat ik tweede word. Volgens mij had ik vandaag wel de benen om te winnen.”

Ronhaar: “Wist dat Nys het ging volhouden”

Pim Ronhaar was na afloop natuurlijk wel blij, al had hij wel wat last van zijn rug. “Na twee of drie rondes kwam die pijn opspelen. Vrijdag heb ik hier ook al gereden en dat was een zware cross met veel modder. In de wedstrijd had ik moeite met het optrekken. Ik zo lang mogelijk geprobeerd om Eli af te houden, maar toen hij kwam aansluiten, was het mentaal wel moeilijk.”

De Nederlander kon Iserbyt niet volgen, maar zag zijn ploeggenoot wel naar de zege knallen. “Ik had geen stress, ik wist dat Thibau het ging volhouden. Op die klim kon hij telkens vijf à zes seconden pakken. Op training hadden we het al gezien.”