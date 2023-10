Zeger Schaeken • zondag 15 oktober 2023 om 22:07

Twee op twee: Thibau Nys imponeert met solo in Wereldbeker Waterloo

Thibau Nys heeft ook de tweede cross van het seizoen, de Wereldbeker in Waterloo, gewonnen. De crosser van Baloise Trek Lions soleerde naar de zege na een fikse demarrage in de vierde ronde. Eli Iserbyt, die te maken kreeg met pech, en Pim Ronhaar mochten mee op het podium.

De mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, namen de beste start. Thibau Nys was ook goed weg, maar de winnaar van de eerste cross van het seizoen verloor veel posities na een opeenhoping in een van de eerste bochten. Iserbyt liet het tempo voorin niet zakken, waardoor Nys meteen alle zeilen moest bijzetten.

Nys en Ronhaar trekken door

Het was Pim Ronhaar die de scheve situatie rechtzette, de ploegmaat van Nys dichtte al snel het gat naar Iserbyt. Even later kwam ook Nys zelf aansluiten, waarna we drie koplopers kregen. In de achtergrond waren andere toppers als Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar, die zijn start volledig gemist had, niet in staat om te volgen.

De jongens van Baloise Trek Lions twijfelden voorin geen seconde, zeker niet nadat Iserbyt problemen had met zijn schoen. De West-Vlaming moest zijn schoen zelfs vervangen, waardoor hij tegen een flinke achterstand van 20 seconden moest aankijken. Nys en Ronhaar bleven werkten een tijdje samen, maar in de vierde ronde vond Nys dat zijn moment daar was. De Vlaams-Brabander knalde op imponerende wijze een heuveltje op en had meteen wat seconden.

Imponerende Nys

Ronhaar gaf echter niet op en leek zelfs terug te komen, maar bleef dan toch hangen. Iserbyt maakte ondertussen terrein goed, maar terugkeren naar de kop van de koers was niet meer mogelijk. Iserbyt slaagde er wel nog in om Ronhaar bij te benen, de twee doken met een achterstand van dertien seconden de voorlaatste ronde in. Goede benen had Iserbyt duidelijk nog steeds, want hij had nog een aantal versnellingen in huis.

Die versnellingen waren toch niet goed genoeg om het gaatje te dichten. Nys had ook nog jus in de benen en bleef ook ‘zijn’ heuvel opknallen. De 20-jarige crosser kon zo met een comfortabel gevoel de laatste minuten afwerken. Iserbyt reed naar de tweede plaats, Ronhaar werd derde. Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar vervolledigden de top-5 en maakten het feestje voor Baloise Trek Lions compleet.

Uitslag Wereldbeker Waterloo

1. Thibau Nys

2. Eli Iserbyt op 16s

3. Pim Ronhaar op 41s

4. Joris Nieuwenhuis op 57s

5. Lars van der Haar op 1m9s

6. Michael Vanthourenhout op 1m36s

7. Ryan Kamp op 1m45s

8. Niels Vandeputte op 2m3s

9 Witse Meeussen op 2m8s

10. Toon Vandebosch 2m23s