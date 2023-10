zondag 15 oktober 2023 om 22:34

Thibau Nys wint opnieuw: “Ik had de motor om solo te gaan, dat is er veranderd”

Thibau Nys imponeerde zondag met een solo in de Wereldbeker in Waterloo. De Belgische renner van Baloise Trek Lions won zo zijn tweede cross van het seizoen en is momenteel dé te kloppen man in het veld. “Ik was niet zeker tot op het einde”, vertelde Nys na afloop in het flashinterview.

“In het begin van de cross verloor ik veel posities. Ik werd naar buiten geduwd in de eerste bocht, ik koos het verkeerde spoor. Daardoor zat ik niet meer in de top-10. Daarna heb ik mijn moment gekozen om op te schuiven en dan kon ik snel vijf à zes man voorbijsteken. Ik kwam in de eerste ronde dan toch nog als eerste over de streep, wat een goed gevoel gaf”, aldus Nys.

Vervolgens kwam Nys in een gunstige situatie terecht met ploegmaat Pim Ronhaar, zeker wanneer Eli Iserbyt materiaalpech kreeg. “Dan moest ik even het gaatje dichten naar Pim en daarna heb ik mijn eigen ding gedaan. Ik dat er iets veranderd is, want ik had de motor om solo naar de finish te rijden. Zeker was ik wel niet, want Eli had telkens een paar goede stroken.”

“Ik durfde niet geloven in de zege. Door die heuvel kon ik dan wel elke ronde wat seconden winnen. Toen ik in de laatste ronde op de brug voor de laatste rechte lijn kwam, voelde ik enorm veel ontlading en vreugde”, aldus de Vlaams-Brabander, die tevens de op twee na jongste winnaar is van een wereldbekermanche.