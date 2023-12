zaterdag 2 december 2023 om 16:48

Eli Iserbyt was na mindere start al bezig met Flamanville: “Zaak om eens na te denken hè”

Eli Iserbyt speelde niet mee om de zege in de cross van Boom. Wel werd hij derde en verstevigde hij zijn leiderspositie in de Superprestige. “Ik zat ook een beetje met morgen in het achterhoofd”, doelde de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal in het flashinterview na afloop op de Wereldbeker Flamanville van zondag.

“Als ik vanaf het begin mee had gezeten, was er misschien meer mogelijk geweest. Maar ik kon net niet volgen in het begin. Dan is het zaak om eens na te denken hè”, lachte Iserbyt, die vervolgens zei dat het parcours erg glad was. “Maar goed, je neemt zoveel risico als je zelf wilt. Ik heb niet superveel risico genomen. Het was een heel mooi toertje, superlastig. Ik denk dat ze vooraan een mooie wedstrijd hebben gekregen, dus het was een geslaagde dag.”

Iserbyt gaf aan dat hij minimaal één cross wil winnen als hij er twee rijdt in een weekend. “Ik leg mezelf daarmee inderdaad wel wat druk op, maar goed, onder druk presteer ik soms redelijk goed. Dus ja, de Wereldbeker was dit weekend toch wel een iets groter doel, omdat de puntentelling ervoor zorgt dat een eerste plek daar superbelangrijk is. Ik kijk uit naar morgen. Het is een parcours op mijn maat, dus ik ben wel benieuwd. Ik heb een hotel op vijf uur van hier, dus normaal moet de verplaatsing nog te doen zijn.”