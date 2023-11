zondag 19 november 2023 om 16:24

Eli Iserbyt triomfeert ondanks pech in Troyes: “Een van mijn beste wedstrijden van het seizoen”

In de Superprestige Merksplas moest Eli Iserbyt zaterdag nog genoegen nemen met de tweede plaats, maar in de Wereldbeker Troyes stond hij weer op de hoogste trede van het podium. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam solo over de streep na een tweestrijd met Lars van der Haar. “Ik denk dat dit mijn favoriete wedstrijd van het seizoen was én een van mijn beste”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik had heel goede benen”, vervolgde Iserbyt. “Het was jammer dat ik een lekke band had in de eerste ronde, maar ik bleef pushen. Lars reed een heel goede wedstrijd, dus ik ben blij dat ik de zege kon pakken.”

Iserbyt had dus pech in de beginfase, maar voelde wel meteen dat hij goede benen had. “Daarna was het wel moeilijk om enkele jongens te passeren, maar toen ik mijn eigen lijnen en tempo kon rijden, voelde ik me behoorlijk goed. Lars was een lastige tegenstander. Ik was blij dat ik het gat kon dichten. Toen hij van fiets wisselde, wist ik dat ik voorop moest zitten om mijn eigen lijnen te rijden. Ik wilde hem onder druk zetten zodat hij fouten zou maken.”

Door zijn zege staat Iserbyt nu ook aan de leiding in de Wereldbeker. Zijn voorsprong op Van der Haar bedraagt slechts één punt, maar de Nederlander slaat de manche in Dublin over. “Toch zijn er nog tien wedstrijden, denk ik. Dus het is nog vroeg. Maar ik ben blij dat ik de leiderstrui overneem en dat ik er volgende week in mag starten in Dublin. Het wordt een zwaar weekend, maar met de witte trui is het altijd mooi om naar het buitenland te gaan.”