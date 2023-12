zaterdag 23 december 2023 om 16:31

Eli Iserbyt op het podium met Van der Poel en Van Aert: “Ben een heel blij persoon vandaag”

Niet Tom Pidcock, maar Eli Iserbyt stond in de Wereldbeker Antwerpen op het podium met Wout van Aert en winnaar Mathieu van der Poel. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal eindigde als derde in de Scheldecross. “Ik had heel goede benen”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Het was een beetje lastig met een heel grote groep”, aldus Iserbyt. “Maar ik zat steeds in een goede positie aan het begin van de ronde. Ik dacht dat ze misschien wat aan het einde van hun krachten waren, dus met nog drie ronden voor de boeg probeerde ik te gaan. Ik had het geluk dat Van Aert over me heen kwam, zodat ik een motor voor me had. Het was jammer dat ik in de laatste ronde nog een kleine valpartij had. Mijn plan was om voor Wout te zitten bij de balken en iets te doen, maar daar kwam ik niet aan toe.”

Toch voelt het voor Iserbyt goed dat hij kon wedijveren met Van Aert. “Zeker in dit type wedstrijd. Normaal gesproken is dit niet echt mijn ding, maar het waren allemaal korte, vrij technische stroken. Ik voelde me goed. Ik heb een week trainen in Spanje achter de rug, dus ik ben een heel bij persoon vandaag. Dit doet heel veel deugd. Ik denk dat ik achter Mathieu ook wel de persoon was die de koers wilde maken.”

Wereldbeker

Iserbyt stond al aan de leiding in de Wereldbeker en loopt vandaag nog verder uit op zijn naaste belagers. “In het begin waren Nieuwenhuis en Ronhaar het spel wat aan spelen. Ik was me een beetje aan het opjagen door hen. Dat gaf me precies iets meer om het verschil te maken. Dus al met al was het een supergoede race.”