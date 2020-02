Eli Iserbyt: “Niet veel renners kunnen zeggen dat ze al gewonnen hebben” woensdag 5 februari 2020 om 17:57

Eli Iserbyt kreeg de winst niet cadeau in de Parkcross Maldegem. Kort na halfkoers besliste hij de koers met een sterke zandpassage, toch moest hij nog fors doortrappen in de slotfase om met name ploeggenoot Michael Vanthourenhout af te houden.

Iserbyt wist al op voorhand dat het een ronde was die hemzelf en Vanthourenhout op het lijf was geschreven, vertelde hij na afloop. “Veel bochten en vaak optrekken. Alleen de balken waren niet echt heel goed voor mij. Toch wist ik dat de eerste helft heel lastig zou zijn, omdat ik eigenlijk twee dagen niets had gedaan na het WK. Daarom ben ik wel blij dat ik na halfcross redelijk makkelijk kon wegrijden met de hulp van Michael.”

Bij het ingaan van de achtste ronde had Iserbyt acht seconden te pakken, toch moest hij blijven doorrijden tot aan de finish. “Ik wist niet zo goed wat er achter mij afspeelde. Je zag op niet veel punten de achtervolgers. Daarom wilde ik gewoon tempo rijden. De voorlaatste ronde zag ik dat Michael echt vol doorreed, maar de rest bleef altijd kort achter hem. Dan was het voor mij zaak om het tempo wel echt heel hoog te houden.”

Of deze overwinning extra deugd deed na het teleurstellende WK, wilde de interviewer nog weten. “Een overwinning doet altijd deugd. Ik denk niet dat er veel renners kunnen zeggen dat ze al gewonnen hebben dit jaar. Dit is mijn negende overwinning, dus daarmee ben ik al heel blij.”