Eli Iserbyt pakt negende seizoenszege in Parkcross Maldegem woensdag 5 februari 2020 om 16:02

Eli Iserbyt heeft de Parkcross Maldegem gewonnen. Net na halfkoers besliste hij de voorlaatste manche van de Ethias Cross met een sterke zandpassage, waarbij hij een gaatje wist te slaan. Ploegmaat Michael Vanthourenhout kwam nog dichtbij, maar Iserbyt hield stand.

Quinten Hermans had de beste start van het pak en zag Lars van der Haar meteen aan zijn wiel plakken. David van der Poel, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt waren eveneens meteen bij de les. Hermans bleef in de eerste tweeënhalve ronde stevig doortrekken, maar de rest kraakte niet. Pas in de derde van totaal tien ronden zette met Michael Vanthourenhout een andere renner zich op de kop van de wedstrijd.

Vanaf dat moment bepaalden de renners van Pauwels Sauzen-Bingoal en Tormans het koersbeeld met behalve Vanthourenhout ook Iserbyt, Hermans en Corné van Kessel. In ronde vijf sloegen zij een gaatje naar de anderen. Een ronde later reed Iserbyt dan met een sterke passage door het zand weg bij de andere drie. Hij trapte trapte fors door, terwijl ploegmaat Vanthourenhout daarachter afstopte.

Bij het ingaan van de achtste ronde had Iserbyt al acht seconden te pakken en leek hij op weg naar zijn negende seizoenszege, slechts enkele dagen na een WK veldrijden om snel te vergeten. In Dübendorf kwam hij namelijk pas als tiende over de streep. In de laatste ronden kwam kwam Vanthourenhout nog sterk opzetten, waardoor de 22-jarige koploper geen fouten meer mocht maken. Dat deed hij niet en sleepte zo de overwinning binnen.

Ethias Cross Maldegem 2020

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt in 1:01:12

2. Michael Vanthourenhout op 0:10

3. Toon Aerts op 0:13

4. Corné van Kessel op 0:13

5. Lars van der Haar op 0:19

6. Tom Meeusen op 0:24

7. Quinten Hermans op 0:32

8. Laurens Sweeck op 0:42

9. David van der Poel op 0:48

10. Ryan Kamp op 0:56