zaterdag 25 november 2023 om 16:34

Eli Iserbyt moest knop omdraaien na val Michael Vanthourenhout: “Was even vloeken”

Eli Iserbyt boekte zaterdag zijn vijfde zege van het veldritseizoen. In de X2O Trofee Kortrijk bleef hij Lars van der Haar en Cameron Mason voor, nadat zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout in kansrijke positie was gevallen. “De eerste helft had ik wat moeite om erin te komen”, begon Iserbyt zijn verhaal in het flashinterview na afloop.

“Ik zag dat Michael supergoed was. We hebben dan even gepraat en het was mij wel direct duidelijk dat hij de betere was”, vervolgt hij. “Ook op technisch vlak. Op dat gebied probeerden we een zeer sterke Lars af te houden. Toen zag ik Michael echter liggen. Het was vloeken en de knop omdraaien om zelf die overwinning te behalen.”

Valpartij Vanthourenhout

Wat gebeurde er precies bij de val van Vanthourenhout? “In die bocht was er maar één spoor en de zon stond laag, dus we zagen niet veel. Hij zal uit het spoor geschoten zijn. We reden wel redelijk rap, het was schuin naar beneden. Ik hoop voor hem dat het meevalt, maar het zag er toch niet goed uit. Ik heb gehoord dat hij niet verder is gereden. Dat is superjammer. Hopelijk kan hij morgen (in de Wereldbeker Dublin, red.) wel rijden, want ze zouden samen naar de luchthaven gaan. Ik hoop op het beste.”

Iserbyt doet dankzij zijn zege ook nog steeds mee in de strijd om de X2O Trofee. “Het wordt toch wel een doel. Het is jammer dat ik die boniseconden nog verlies, die tien seconden. Ik denk dat ik nog een beetje tijd verlies. Het is een speciaal klassement, maar ik hoop in de iets lastigere crossen toch nog wat tijd terug te nemen. Het is nog maar de tweede manche, dus op zich ziet het er goed uit.”

Bandenkeuze

Vanwege de wisselende weersomstandigheden wisselde Iserbyt ook nog van type banden. “Ik ging in de tweede ronde van rhino’s naar grifo’s. Toen begon het wat te miezeren, waardoor mijn mechanieker besloot om weer te wisselen naar rhino’s. Daar was ik dankbaar voor, want ik riep het zelf niet. Soms maken zij ook de juiste keuze, dat is ook belangrijk. Ik had de juiste banden voor de laatste ronde, want het begon veel te regenen.”