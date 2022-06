Eli Iserbyt keert in de Baloise Belgium Tour terug in competitie

Een interessante naam op de deelnemerslijst van de Baloise Belgium Tour: Eli Iserbyt. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal sukkelde een tijdje met zijn rug, maar kon begin deze maand al de training hervatten en keert deze week dus terug in competitie.

Iserbyt moest vorige maand zijn mountainbikecampagne vroegtijdig afblazen vanwege een rugblessure. Uit een scan kwam naar voren dat hij een ontsteking had in de rug. “Op een MRI-scan was er een letsel op de onderrug te zien. Dat veroorzaakt een aanslepende ontsteking. Het belangrijkste is dat de dokters me hebben verzekerd dat alles weer goed zal komen door rust. Pas als de pijn helemaal weg is, keer ik terug in competitie”, klonk het een maand geleden.

De 24-jarige coureur was begin deze maand alweer in staat om te trainen en alle lichten staan nu op groen om weer een rugnummer op te spelden. Iserbyt krijgt in de Baloise Belgium Tour (15-19 juni) gezelschap van zijn ploeggenoten Lauren Sweeck, Ryan Kamp, Witse Meeussen, Michael Vanthourenhout, Lorenzo Masciarelli en Lukas Vanderlinden.

Het is zeker niet de eerste keer dat Iserbyt aan de start verschijnt van de Baloise Belgium Tour. Zo was hij vorig jaar eveneens van de partij in de meerdaagse ronde en werd hij niet onverdienstelijk achttiende in het algemeen klassement.