Ontsteking in de rug houdt Eli Iserbyt voorlopig langs de kant

Eli Iserbyt zal voorlopig niet in actie komen op de mountainbike. De coureur van Pauwels Sauzen-Bingoal, die afgelopen weekend moest afstappen bij zijn debuut in de Wereldbeker mountainbiken, neemt een pauze vanwege een rugblessure.

Dinsdag heeft de 24-jarige crosser een scan laten doen en daaruit is naar voren gekomen dat hij een ontsteking heeft in de rug. “Op een MRI-scan was er een letsel op de onderrug te zien. Dat veroorzaakt een aanslepende ontsteking”, vertelt Iserbyt op de site van zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. “Het belangrijkste is dat de dokters me hebben verzekerd dat alles weer goed zal komen door rust.”

“De komende periode schroef ik daarom de trainingen sterk terug en ga ik zowel in de MTB als op de weg enkele weken uit competitie”, vervolgt de Belg. “Hoelang precies, dat weet ik nog niet. Maar ik verwacht wel dat het even zal duren. Pas als de pijn helemaal weg is, keer ik terug in competitie.” Iserbyt zal zeker de wereldbekermanche mountainbike in Nove Mesto en zijn eerste wegwedstrijden aan zich voorbij moeten laten gaan, maar de voorbereiding op het veldritseizoen komt niet in het gevaar.

“We hebben nog tijd”

“We hebben nog tijd. Dit is een moment waarop ik naar mijn lichaam moet luisteren en alles even ‘on hold’ moet zetten. Liever nu wat langer rust om mijn lichaam helemaal te laten genezen, dan dit laten aanslepen tot vlak voor de start van het crossseizoen”, aldus de eindwinnaar van de meest recente Wereldbeker veldrijden.

Voor zijn optreden in Albstadt was Iserbyt nog hoopvol. “We hebben met de ploeg goed gewerkt op Mallorca. Ik ben natuurlijk nog geen honderd procent. Pas tegen de zomer, wanneer ik de Wereldbeker in Leogang betwist, zal ik echt in topvorm zijn. Maar ik voel me goed”, klonk het toen. Wel liet hij al doorschemeren al rugklachten te hebben op de steile hellingen.