zondag 31 december 2023 om 11:34

‘Eli Iserbyt is na opgave in Wereldbeker Hulst onzeker voor X2O Trofee Baal’

Het is maar de vraag of Eli Iserbyt op nieuwjaarsdag aan de start zal verschijnen van de GP Sven Nys in Baal, meldt Het Laatste Nieuws. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal kende zaterdag een offday in de Wereldbeker Hulst en moest zelf vroegtijdig in de remmen knijpen.

Eli Iserbyt is dit seizoen de regelmaat zelve, maar zaterdag kwam hij geen poot vooruit in de Wereldbeker in het Zeeuwse Hulst. De 26-jarige Belg kende nog wel een goede start, maar verloor al snel terrein. De West-Vlaming voelde zich tijdens de cross wat ziekjes en had last van hogere hartslagen. Iserbyt gaf er op een gegeven moment dan ook de brui aan.

Iserbyt – die nog wel gewoon leider is in het wereldbekerklassement – ging volgens HLN na de wedstrijd nog even langs bij de wedstrijddokter. De crosser laat zich vandaag opnieuw onderzoeken en dan weet hij ook of hij morgen, op nieuwjaarsdag, kan deelnemen aan de X2O Trofee-cross in Baal.

Veel op het spel

Het is voor Iserbyt te hopen dat hij kan starten in Baal, aangezien hij nog altijd volop in de race is voor de eindoverwinning in de X2O Trofee. Lars van der Haar gaat na drie manches aan de leiding in het regelmatigheidsklassement, maar het verschil met uitdager Iserbyt is nog altijd maar negen seconden.

Na Baal trekken de veldrijders nog naar Koksijde (4/1), Hamme (27/1), Lille (11/2) en Brussel (18/2).