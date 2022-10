Eli Iserbyt heeft vrede met carrière als topcrosser: “Wil op de weg geen pelotonvulling zijn”

Ride

Een paar weken geleden verlengde Eli Iserbyt zijn contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal tot eind 2026. Een bewuste keuze, zo vertelde de West-Vlaamse veldrittopper in een uitgebreid interview voor RIDE Magazine. “Voor mij volstaat een loopbaan als topcrosser. Misschien is dat wel een signaal dat ik wil meegeven aan de jeugd. Want in onze generatie wordt alles uit de context gehaald door Wout en Mathieu.”

“Wat ik doe als crosser vind ik best speciaal”, zegt Iserbyt in RIDE Magazine. “Als kind keek ik op naar de toppers van toen. Maar nu vervaagt dat voor een deel omdat er twee, drie uitzonderlijke talenten zijn opgestaan die ook op de weg wereldtop zijn. Ik heb voor mezelf besloten dat voor mij volstaat wat ik nu doe.”

“Wout en Mathieu zijn twee absolute fenomenen die over extreem veel talent beschikken. Dan wil ik graag meegeven aan de jeugd dat je niet minderwaardig bent als je je beperkt tot veldrijden alleen. Ik heb die zomermaanden trouwens nodig om mentaal tot rust te komen, zodat ik er in de winter zes maanden voor de volle honderd procent kan voor gaan. Niets fout mee, toch?”

“En ik kan ook niet wat zij kunnen”, is Iserbyt eerlijk. “Een volledig wegprogramma afwerken en me dan in de winter beperken tot tien crossen, dat ligt me niet. Deels ook omdat ik op de weg nooit een veelwinnaar zou zijn. En meefietsen als pelotonvulling is echt niet aan mij besteed. Kijk, in onze generatie wordt alles een beetje uit de context gehaald door Wout en Mathieu.”

“Laat mij dan maar vijftien jaar crossen zoals ik nu doe. Het is het beste wat ik kan. In de zomer kan ik eventueel het mountainbiken nog als doel stellen, al is dat door rugproblemen de voorbije maanden niet gelukt. We zien wel wat 2023 brengt op dat vlak.”

Dat die fenomenen ook het veldrijden domineren als ze er in december bijkomen, vindt Iserbyt dan ook de logica zelve. “Kijk naar mijn seizoensindeling. Ik kies voor het hele plaatje, met daarin alle klassements- en een aantal losse crossen. Zij beginnen in december fris aan hun reeks, ze komen uit een periode van relatieve rust. Om een uur te crossen hebben zij, met dank aan hun brede basis, geen extreem belastende trainingsperiode nodig.”

Vertekend beeld

“Wij hebben er dan wel al twee en een halve maand opzitten, zonder een stage tussendoor. En ze zijn sowieso al meer getalenteerd. Bovendien, als ze snel van ons wegrijden, denken wij aan ons klassement en loopt onze achterstand snel op. Ik wil mij daar niet helemaal achter wegsteken, maar de situatie zorgt toch een beetje voor een vertekend beeld.”

“Toegegeven, het blijft een moeilijk debat”, besluit Iserbyt. “De veldritfan ziet op tv wat hij ziet, hé. En dat is dat zij makkelijk de bovenhand halen. Daarom ook heb ik vorig jaar een paar keer gezegd: so be it. We gaan proberen zoveel mogelijk andere crossen en klassementen te winnen. Dat wordt ook nu weer mijn hoofddoel, samen met het Europees kampioenschap. Mocht dat lukken, zal mijn seizoen geslaagd zijn. Een keertje Wout, Mathieu en Tom kloppen is dan een extra. Maar hen proberen te verslaan, mag geen obsessie worden.”

Wil je het hele interview met Eli Iserbyt lezen, bestel dan nu het najaarsnummer van RIDE Magazine. Het magazine ligt in de boek- en tijdschiftwinkels en Albert Heijn XL. Het is te bestellen via onderstaande link, dan krijg je het thuis opgestuurd:

Klik hier om RIDE Magazine najaarsnummer te bestellen