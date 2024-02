maandag 19 februari 2024 om 10:38

Eli Iserbyt: “Beste ploeg van het crossseizoen? Qua truien, zeges en klassementen wel”

Video Het veldritseizoen zit er bijna op en dus kunnen we al voorzichtig terug gaan blikken. Bijvoorbeeld met Eli Iserbyt. Hij heeft nog nooit zo’n goede crosswinter gehad, zei hij zaterdag na de Exact Cross Sint-Niklaas tegen WielerFlits.

Op had moment dat we Iserbyt spraken, had hij tien zeges in de tas, waaronder het BK in Meulebeke. Daarnaast pakte hij zowel de Superprestige als de Wereldbeker. Het beste seizoen uit zijn carrière? “Toch wel”, antwoordde Iserbyt. “Ik heb twee klassementen. En voor mij was vooral die nationale trui wel belangrijk.”

“Ik hoop er nog één zege bij te doen, om op de vijftig profzeges in totaal te komen. Daarna kan ik de balans opmaken. Dat is nog wel een doel voor dit seizoen”, zei Iserbyt zaterdag. Een dag later was het al raak. De renner van Pauwels-Sauzen Bingoal boekte in Brussel zijn elfde zege van het seizoen en daarmee de vijftigste uit zijn profloopbaan.

“Wegprogramma mag iets meer zijn”

Niet alleen Iserbyt bezorgde Pauwels Sauzen-Bingoal dit seizoen de nodige successen, ook zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout pakte zijn zeges weer mee. De werkwijze van de ploeg lijkt dus nog altijd te werken. “Michael en ik zijn eigenlijk twee renners die in de zomer wat vrijer gelaten moeten worden, om dan in de winter de volle focus te leggen op alle wedstrijden en die klassementen. Ik denk dat we een van de weinige ploegen zijn die alles gereden hebben.”

“Dus ja, wij zijn echte crossers. Ik ben zelf ook wel iemand die realistisch is en beseft dat het in de cross moet gebeuren. Maar het kan wel zijn dat het wegprogramma iets meer mag en kan zijn, dus ik sta zeker open voor ideeën van anderen. Want het is zeker niet de bedoeling om op dezelfde plek te blijven staan. In plaats daarvan moeten we meegroeien met de rest.”

De beste ploeg?

Tot slot: gaat de prijs voor beste ploeg van het seizoen naar Pauwels Sauzen-Bingoal? “Dat vind ik moeilijk. De mannen van Baloise Trek Lions hebben ook een superstap gezet. Ronhaar, Nieuwenhuis, Lars en Thibau… Dat is een heel mooi collectief. Maar qua truien, zeges en klassementen steken we er misschien wel bovenuit. Dat is weer een doel afgevinkt voor de ploeg.”