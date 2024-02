zondag 18 februari 2024 om 16:28

Iserbyt verklaart bijzondere opmerking naar Vanthourenhout: “Zat met die 50 in mijn hoofd”

Eli Iserbyt riep tijdens de X2O Trofee Brussel dat zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout niet achter hem aan moest rijden. Volgens de Belgische kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal was dat vooral een tactische opmerking. “Ik kreeg was meer stress, omdat ik er iets van wilde maken”, vertelde Iserbyt na afloop in het flashinterview.

“Dit heel belangrijk voor mij”, aldus Iserbyt, die zijn vijftigste profzege behaalde in Brussel. “Dat moest vandaag gebeuren, want Oostmalle ligt mij minder goed. In het begin had ik wat moeite om het tempo te volgen, maar daarna wist ik de schuine kanten goed te rijden en daar maakte ik het verschil.”

In de tv-uitzending van Sporza was te horen dat Iserbyt – die lange tijd op kop reed met Joris Nieuwenhuis – naar de ploegleiding riep dat Vanthourenhout niet mocht achtervolgen. “Ik zag dat Michael op kop reed met iedereen in zijn wiel. Dat heb ik liever niet. Toen hij alleen kwam, was dat geen probleem”, legt hij uit. “Ik zat ook met 50 in mijn achterhoofd. Het is dan niet aan ons om te achtervolgen, want ik zat in een zetel met Nieuwenhuis. We hebben het uiteindelijk afgemaakt, des te beter.”

In de voorlaatste besliste Iserbyt vervolgens de wedstrijd. “Joris zat wat op zijn limiet en daarna heb ik op de techinsche stukken het verschil gemaakt. Ik wist dat het in de laatste twee rondes moest het gebeuren, ook al voelde het lastig omdat het bijna op was.”

Vanthourenhout reageerde even later ook zelf op die fase. “Ik was alleen, eerst nog wel met Toon Aerts in mijn wiel, maar die stond op kraken. Maar alleen mocht ik het zeker proberen”, was hij van mening. Ook streed hij nog met Cameron Mason. “Ik wist dat het in de finale spannend ging zijn om derde plek in het X2O-klassement. Daarom heb ik de hele cross volle bak gereden. Het is gelukt en dat was mijn doel vandaag. Het ging nipt zijn, dus het is een mooie dag geweest.”