vrijdag 27 oktober 2023 om 08:48

Benjamin Dyball verpulvert record van Vincenzo Nibali in Taiwan KOM Challenge

Benjamin Dyball is de winnaar geworden van de Taiwan KOM Challenge, een cyclo die finisht op een beklimming van 87 (!) kilometer lang. De 34-jarige Australiër, die uitkomt voor het continentale Victoire Hiroshima, deed dat in een tijd van 3 uur, 16 minuten en 9 seconden, bijna vier minuten sneller dan het zeven jaar oude record van Vincenzo Nibali.

De Taiwan KOM Challenge staat al sinds 2012 op het programma. De start van de 103 kilometer lange wedstrijd is in Qixingtan, de finish ligt traditiegetrouw op Mt. Hehuan. Dat betekent 87 kilometer klimmen naar een hoogte van 3275 meter. Het gemiddelde stijgingspercentage van de beklimming valt mee (3,5%), maar er zitten ook stukken van boven de 15% in.

Met onder andere David Peña en Simon Yates bracht Jayco-AlUla twee grote namen aan de start. Yates kwam er totaal niet aan te pas, maar de ijzersterke Colombiaan deed het meer dan behoorlijk. Alleen bleek Dyball te sterk. “Dit was veel zwaarder dan verwacht. Ik had gehoopt om vooral het laatste anderhalf uur voluit te moeten gaan, maar het was meer dan 2,5 uur een heel hoog tempo. Er was veel mist, waardoor we ook niet zo goed konden zien. Toch heb ik het niet slecht gedaan”, reageerde Peña (tweede) nadien.

Vorig jaar ging de zege voor de vierde keer naar de Deen John Ebsen, die in het verleden nog een tijdje prof was bij Androni Giocattoli-Sidermec en One Pro Cycling. Vincenzo Nibali won in 2017 in een tijd van 3 uur, 19 minuten en 54 seconden, waar Dyball nu toch een behoorlijke brok van af doet.