Neilson Powless soleert naar de zege in Japan Cup

Neilson Powless heeft de 29ste editie van de Japan Cup op zijn naam geschreven. De 26-jarige Amerikaan kwam met voorsprong als eerste over de streep. Zijn Italiaanse ploeggenoot Andrea Piccolo eindigde als tweede en wist zo het feestje van EF Education-EasyPost compleet te maken. Benjamin Dyball finishte als derde.

De Japan Cup vond plaats in Utsunomiya, een plaats met meer dan een half miljoen inwoners, zo’n honderd kilometer boven Tokyo. De wedstrijd werd verreden op het Utsunomiya City Forest Park Circuit. Het 10,3 kilometer lange rondje waar de hele dag op werd gekoerst, kende met de Mt. Kogashiyama een pittige scherprechter. Een sprint met een uitgedunde groep was, op voorhand, een realistisch scenario, maar op dit parcours kon ook een solist zegevieren.

Al vrij snel werd duidelijk dat de wedstrijd niet zou eindigen in een sprint. Door het hoge tempo werd het kaf al vrij snel van het koren gescheiden en dus kregen we een afvallingsrace op weg naar de finish. EF Education-EasyPost bleek in de finale over de beste papieren te beschikken: de Amerikaanse formatie maakte met Powless én Piccolo aanspraak op de overwinning. Powless gooide op een goed moment de knuppel in het hoenderhok en reed weg bij zijn naaste belagers.

Powless en Piccolo zorgen voor 1-2’tje EF Education-EasyPost

De Amerikaanse allrounder wist een mooie voorsprong uit te bouwen en dit bleek dan ook de winnende move. Powless wist zijn solo namelijk tot een goede einde te brengen en mocht zo een tweede profzege op zijn palmares bijschrijven. Vorig jaar boekte de coureur met de Clásica San Sebastián zijn eerste zege bij de professionals. Piccolo kwam als tweede over de streep in de Japan Cup en zorgde zo voor een 1-2’tje voor EF Education-EasyPost.

De 33-jarige Australiër Benjamin Dyball, al jaren een van de uitblinkers in het Aziatische circuit, mocht als derde man mee het podium op. De ex-renner van Delko Marseille en NTT Pro Cycling versloeg de Oostenrijker Hermann Pernsteiner in de sprint voor plek drie. In de top-10 komen we verder nog twee Belgen tegen. De jonge Maxim Van Gils (Lotto Soudal) eindigde knap als vijfde, ploeggenoot Tim Wellens werd negende.

Met zijn zege treedt Powless in de voetsporen van onder meer Claudio Chiappucci, Mauro Gianetti, Gilberto Simoni, Damiano Cunego, Richardo Riccò, Daniel Martin, Ivan Basso en Bauke Mollema. Deze renners staan ook op de erelijst van Japan Cup.